Motorista queimado em ataque a ônibus em Vitória será indenizado em R$ 30 mil

Na setença, a juíza Lucy de Fátima Cruz Lago, da 9ª Vara do Trabalho de Vitória, considerou o episódio um acidente de trabalho e reconheceu a responsabilidade da empresa pelos danos sofridos pelo motorista.





Segundo ela, o transporte de passageiros em áreas urbanas sujeitas à violência apresenta um risco elevado para os trabalhadores. Com isso, a empresa pode ser responsabilizada pelos danos causados ao trabalhador, independentemente da comprovação de culpa.





“A conduta do reclamante, que agiu em defesa de si, dos passageiros e, em um segundo momento, do patrimônio, configura um ato de responsabilidade social e laboral exacerbada, que não pode ser facilmente taxado como imprudência apta a caracterizar culpa exclusiva.”, concluiu.





Ao analisar o recurso da empresa, a relatora do caso, a desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, manteve o entendimento.





Para a magistrada, “a violência urbana, especialmente o ataque criminoso a ônibus, é risco inerente à atividade de transporte público coletivo. Trata-se de fortuito interno, e não externo, pois decorre de circunstância previsível e ligada ao risco do empreendimento.”





A relatora explicou que o transporte de passageiros em áreas como a Grande Vitória, expõe os trabalhadores a riscos elevados de assaltos, vandalismo e atentados criminosos.





O colegiado também afastou a alegação de culpa exclusiva do motorista. Para a Turma, a tentativa de ajudar os passageiros e conter o incêndio estava relacionada às suas responsabilidades pelo veículo e pelas pessoas transportadas.





O laudo pericial também concluiu que o trabalhador não agiu de forma insegura. Além disso, a empresa não comprovou ter oferecido treinamento específico para orientar os empregados sobre como agir em situações de ataques criminosos.





Além da indenização de R$ 30 mil por danos morais, a decisão manteve a obrigação de a empresa emitir a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e o reconhecimento da estabilidade provisória decorrente do acidente.





Para os desembargadores, a gravidade das queimaduras, o atendimento médico especializado, período de afastamento e o risco à vida enfrentado pelo trabalhador justificam a indenização.





A Turma também considerou que o fato de o motorista não ter ficado com sequelas permanentes ou redução da capacidade de trabalho não elimina o dano moral. Segundo o entendimento dos desembargadores, o acidente provocou dor, tratamento prolongado e sofrimento físico e psicológico.