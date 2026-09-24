Voo experimental para Vitória será anunciado em feira na Argentina

O voo experimental ligando Vitória a Buenos Aires será anunciada na próxima segunda-feira (28) durante a Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), na capital da Argentina. A divulgação faz parte da estratégia do Espírito Santo para ampliar a presença do estado no mercado turístico internacional.





A iniciativa é articulada pelo governo capixaba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur/ES), em parceria com o Sebrae/ES, o Conselho Estadual de Turismo (Contures), a CET/Fecomércio e a Embratur.





O voo de ida, de Vitória para Buenos Aires, está marcado para o dia 17 de outubro, com saída às 13h05 e chegada prevista ao Aeroporto Internacional de Ezeiza às 16h35. Já o voo de volta, de Buenos Aires para Vitória, será realizado no dia 24 de outubro, com partida da Argentina às 17h35 e chegada à capital capixaba às 21h05.





No site da CVC, consultado nesta quinta-feira (24), o combo com as passagens de ida e volta estão saindo a partir de R$ 2,6 mil por pessoa.





O voo experimental tem como objetivo testar o mercado argentino e avaliar o potencial de atração de turistas para o Espírito Santo, especialmente durante a alta temporada. Além dos turistas, o voo também contará com autoridades, empresários e representantes do setor de turismo do Espírito Santo envolvidos no Projeto de Internacionalização do destino.





Com a possibilidade de uma ligação direta entre Buenos Aires e Vitória, o Espírito Santo passa a ser apresentado como uma alternativa aos destinos brasileiros mais tradicionais procurados pelos argentinos. A conexão também permitirá chegar ao litoral ou às montanhas capixabas sem a necessidade de conexões em grandes aeroportos.