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Carga de cigarros eletrônicos é apreendida em ação da PF em Cariacica

Correios identificaram encomenda suspeita e acionaram a PF; ao todo, 247 dispositivos foram apreendidos e um homem foi preso em flagrante

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 16:56

Rafaela Gomes

Rafaela Gomes

Publicado em 

23 set 2026 às 16:56
O homem admitiu usar seu estabelecimento, em Cariacica, para a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos Reprodução | Polícia Federal

Um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros eletrônicos em Cariacica, na Grande Vitória, nesta quarta-feira (23), durante uma ação da Polícia Federal (PF). A operação contou com o apoio dos Correios, após a equipe de segurança da empresa identificar uma encomenda suspeita e repassar as informações à PF. Ao todo, foram apreendidos 247 cigarros eletrônicos.


Segundo a Polícia Federal, após receber as informações, os agentes acompanharam a entrega da encomenda e abordaram o destinatário logo depois do recebimento. Durante a abordagem, o homem admitiu utilizar o próprio estabelecimento para a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos. 


Os policiais realizaram buscas no local e encontraram outras unidades dos dispositivos destinadas à venda. Ainda de acordo com a PF, o suspeito foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo para os procedimentos de polícia judiciária e permanece à disposição da Justiça.


*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editor Erik Oakes.

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