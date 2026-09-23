Carga de cigarros eletrônicos é apreendida em ação da PF em Cariacica

Um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros eletrônicos em Cariacica, na Grande Vitória, nesta quarta-feira (23), durante uma ação da Polícia Federal (PF). A operação contou com o apoio dos Correios, após a equipe de segurança da empresa identificar uma encomenda suspeita e repassar as informações à PF. Ao todo, foram apreendidos 247 cigarros eletrônicos.





Segundo a Polícia Federal, após receber as informações, os agentes acompanharam a entrega da encomenda e abordaram o destinatário logo depois do recebimento. Durante a abordagem, o homem admitiu utilizar o próprio estabelecimento para a comercialização ilegal de cigarros eletrônicos.





Os policiais realizaram buscas no local e encontraram outras unidades dos dispositivos destinadas à venda. Ainda de acordo com a PF, o suspeito foi conduzido à Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo para os procedimentos de polícia judiciária e permanece à disposição da Justiça.





*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editor Erik Oakes.