PF apreende cigarros eletrônicos enviados do Paraná para Cachoeiro

A Polícia Federal apreendeu cigarros eletrônicos enviados de Irati, no Paraná para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (17) para combater o comércio ilegal do produto.





Segundo a PF, a investigação começou com auxílio dos Correios, que identificaram o envio dos cigarros eletrônicos para o município capixaba.





Durante buscas em um endereço relacionado ao destinatário em Cachoeiro de Itapemirim, os policiais apreenderam os cigarros eletrônicos, além de um celular e uma máquina de cartão de crédito. O material foi encaminhado para perícia e deverá auxiliar no aprofundamento das investigações.