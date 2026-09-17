Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Pet
  • Fã de Rick e Morty? O seu cachorro merece um nome inspirado nos personagens da animação 
Pet

Fã de Rick e Morty? O seu cachorro merece um nome inspirado nos personagens da animação 

Criaturas excêntricas e figuras intergalácticas da produção rendem ideias divertidas para batizar o pet
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 11:54

Os personagens de Rick e Morty podem render boas inspirações de nomes para cachorro (Imagem: Annette Shaff | Shutterstock)
Os personagens de Rick e Morty podem render boas inspirações de nomes para cachorro Crédito: Imagem: Annette Shaff | Shutterstock

Escolher o nome do cachorro é uma decisão importante para os tutores. Afinal, além de acompanhar o animal ao longo da vida, o nome passa a fazer parte da rotina da família e contribui para a identidade do pet. Entre tantas possibilidades, filmes, séries e animações podem servir de inspiração. Para os fãs de Rick and Morty, por exemplo, os personagens da produção rendem opções criativas e divertidas.

Exibida pelo Adult Swim, a série acompanha principalmente as aventuras de Rick Sanchez e seu neto Morty, que viajam por diferentes planetas, dimensões e realidades. A produção combina ficção científica, humor e situações absurdas, além de apresentar uma grande variedade de personagens ao longo da trama.

A seguir, confira algumas opções de nome para seu cachorro inspiradas nesse universo. 

1. Rick

Rick Sanchez é um dos protagonistas e uma das figuras mais reconhecidas da animação. Cientista extremamente inteligente e inventor habilidoso, ele costuma levarMortypara aventuras imprevisíveis pelo espaço e por diferentes realidades. O nome curto e de pronúncia simples pode ser uma escolha interessante para cachorros inteligentes , curiosos, independentes e que estão sempre explorando o ambiente.

2.Morty

MortySmith é o neto adolescente de Rick e seu principal companheiro nas viagens interdimensionais. Apesar de frequentemente demonstrar insegurança e preocupação diante das situações perigosas, o personagem também revela coragem, empatia e determinação quando precisa enfrentar problemas. Por isso,o nomepode combinar com um cachorro carinhoso, sensível e muito ligado à família.

3. Summer

Summer Smith é a irmã mais velha deMortye, ao longo da série, também participa de diferentes aventuras ao lado do avô e do irmão. Ela tem personalidade forte, demonstra independência e sabe se posicionaremsituações complicadas.O nome, que significa “verão” em inglês, é sonoro e delicado,podendocombinar com cadelas alegres , confiantes, enérgicas e destemidas.

4. Beth

Beth Smith é filha de Rick e mãe deMortye Summer. Inteligente e determinada, ela possui uma relação complexa com o pai e diferentes questões familiaresocupam espaço importante em sua trajetória. O nome é curto, fácil de falar e pode ser uma escolha interessante para cadelas de personalidade forte e independente.

Jerry é um nome divertido para um cachorro dócil, engraçado e um pouco desajeitado (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Jerry é um nome divertido para um cachorro dócil, engraçado e um pouco desajeitado Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

5. Jerry

Jerry Smith é pai deMortye Summer e marido de Beth. Frequentemente inseguro e atrapalhado, ele acaba envolvido em situações inusitadas e costuma render momentos cômicos na produção. A própria animação explora repetidamente a dinâmica entre Beth e Jerry.Éum nome divertido para um cachorro dócil , engraçado e um pouco desajeitado, especialmente aquele pet que transforma pequenas situações cotidianas em verdadeiras aventuras.

6.Squanchy

Squanchyé um alienígena com aparência semelhante à de um gato e faz parte do círculo de amizades de Rick. Excêntrico e imprevisível, ele combina perfeitamente com o universo caótico apresentado pela animação. Seu nome diferente pode ser uma boa alternativa para tutores que procuram algo pouco convencional para o cachorro.

7.Meeseeks

Os Mr.Meeseekssão criaturas azuis convocadas para cumprir uma tarefa específica e que desaparecem depois de alcançar o objetivo. A determinação exagerada desses seres acaba criando algumas das situações mais conhecidas da animação.O nomepode ser uma opção bastante original para cachorros atentos e persistentes, principalmente aqueles que não desistem facilmente de conseguir um brinquedo, um petisco ou a atenção do tutor.

8.Unity

Unity é uma entidade alienígena capaz de assimilar diferentes indivíduos e controlar coletivamente suas ações, além de ter uma relação importante com Rick. Por trás do conceito incomum, o nome tem uma sonoridade delicada e significa “unidade” em inglês. Assim, pode ser uma escolha interessante para cadelas sociáveis, companheiras e que gostam de permanecer perto das pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sabatina com Rose de Freitas, candidata ao Senado pelo MDB
“Emenda Pix é um absurdo, tem que acabar”, diz Rose de Freitas em sabatina
Rike Gonçalves dos Santos, de 3 anos, morreu em incêndio em Colatina
Polícia aponta abandono de incapaz na morte de menino de 3 anos em incêndio em Colatina
Tamires Santana Cunha é presa após atropelar criança de 2 anos na Serra
Mulher sem CNH que atropelou criança na Serra é presa por lesão e omissão de socorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados