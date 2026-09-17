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Eleições 2026

“Emenda Pix é um absurdo, tem que acabar”, diz Rose de Freitas em sabatina

Candidata ao Senado pelo MDB defende emendas parlamentares para que recursos cheguem a Estados e municípios, mas não a modalidade direta sem necessidade de projetos aprovados

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 12:02

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 set 2026 às 12:02
Sabatina com Rose de Freitas, candidata ao Senado pelo MDB
Rose de Freitas, candidata ao Senado pelo MDB, participou da sabatina A Gazeta/CBN Vitória Fernando Madeira

A ex-senadora Rose de Freitas (MDB), que concorre a uma vaga no Senado Federal nas Eleições 2026, afirmou que as Emendas Pix “não podem existir”. “Emenda Pix é um absurdo, tem que acabar”, disse ela, durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (17), na sede da Rede Gazeta, em Vitória.


As Emendas Pix são transferências de recursos federais feitas diretamente para as contas das prefeituras ou governos estaduais, sem necessidade de aprovação de projeto pelo governo federal. 


Sobre o controle exercido pelo Congresso Nacional sobre o Orçamento da União por meio de emendas de diferentes tipos — bancada, comissão, individuais —, a candidata disse que a destinação de recursos pelos parlamentares é essencial para garantir que cidades menores e seus respectivos Estados tenham verba para realizar projetos necessários à população.


“As emendas parlamentares se justificam pelo fato de que, quando o parlamentar é sério, ele acaba fazendo a emenda para colocar água onde precisa, escola onde precisa, reabrir o hospital que fechou, creche para as mulheres poderem trabalhar”, defendeu Rose de Freitas.

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Para a ex-senadora, as emendas têm valor em razão desse papel. "Mas não a Emenda Pix, que é um absurdo." 


Ainda sobre orçamento, a concorrente disse que a bancada capixaba no Congresso transformou o Senado “em uma porta permanentemente aberta para ouvir o Espírito Santo em todas as áreas”. Isso, segundo ela, permitiu a destinação de recursos para o desenvolvimento de projetos como o Aeroporto de Vitória.


“Isso é um trabalho da bancada, mas que foi sustentado no Orçamento da União, que eu presidia”, afirmou a emedebista, que é ex-presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Congresso Nacional.


Para Rose, no entanto, não basta ter representantes do Estado em Brasília; é necessário também que os eleitos sejam ativos em favor dos capixabas. “Estar presente, não é suficiente. Se você estiver presente, mas calado, você não demove os interesses de quem governa (o país) a favor do Estado." 


Rose afirma que o Espírito Santo deve eleger suas prioridades para que, então, estas se tornem pautas a serem discutidas, “a todo momento, em todos os lugares”.


Reveja a sabatina com Rose de Freitas:

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