“Emenda Pix é um absurdo, tem que acabar”, diz Rose de Freitas em sabatina

A ex-senadora Rose de Freitas (MDB), que concorre a uma vaga no Senado Federal nas Eleições 2026, afirmou que as Emendas Pix “não podem existir”. “Emenda Pix é um absurdo, tem que acabar”, disse ela, durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (17), na sede da Rede Gazeta, em Vitória.





As Emendas Pix são transferências de recursos federais feitas diretamente para as contas das prefeituras ou governos estaduais, sem necessidade de aprovação de projeto pelo governo federal.





Sobre o controle exercido pelo Congresso Nacional sobre o Orçamento da União por meio de emendas de diferentes tipos — bancada, comissão, individuais —, a candidata disse que a destinação de recursos pelos parlamentares é essencial para garantir que cidades menores e seus respectivos Estados tenham verba para realizar projetos necessários à população.





“As emendas parlamentares se justificam pelo fato de que, quando o parlamentar é sério, ele acaba fazendo a emenda para colocar água onde precisa, escola onde precisa, reabrir o hospital que fechou, creche para as mulheres poderem trabalhar”, defendeu Rose de Freitas.