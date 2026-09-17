Rose defende cassação de ministros do STF e reforma do Judiciário

Ainda na esfera política nacional, Rose declarou que deverá dar o seu apoio a Ronaldo Caiado (PSD) para a Presidência da República no primeiro turno. Questionada sobre o voto no segundo turno, cujas pesquisas indicam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) como prováveis concorrentes, a emedebista preferiu não se antecipar. "Vou pensar!"
Por aqui, Rose admitiu ter ficado chateada com o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, que liberou os filiados do partido a votar em Fabiano Contarato (PT) como segunda opção de escolha para o Senado, considerando que o primeiro voto é para o candidato da própria legenda, Renato Casagrande (PSB). A indignação de Rose deve-se ao fato de os socialistas estarem na mesma coligação do MDB e, portanto, a indicação de segundo voto deveria ter sido para ela.
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