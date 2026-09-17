Rose defende cassação de ministros do STF e reforma do Judiciário





Esse é um papel que caberá ao Congresso Nacional. Diante dessa prerrogativa, afirmou, durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória nesta quinta-feira (17), que, se for eleita, não vai fugir do compromisso de votar pelo impeachment, caso sejam comprovadas as irregularidades que estão sendo apresentadas no STF.





"A sociedade está abismada, e eu não vou me furtar a votar diante dos fatos", reiterou a candidata, acrescentando que a reforma já deveria ter ocorrido.