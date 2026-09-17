Asfalto cede perto da obra do Mergulhão de Camburi e causa lentidão em Vitória

Parte do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira (17), nas proximidades da obra do Mergulhão de Camburi, na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O problema provoca lentidão no trânsito da região, conforme mostram aplicativos de navegação (veja acima).





Segundo a Prefeitura de Vitória, a equipe responsável pela obra já acionou o reparo e aguarda a chegada de um caminhão com massa asfáltica. A previsão é que o pavimento seja recomposto assim que o material chegar. A administração municipal informou que expectativa é de que a situação seja resolvida nos próximos minutos.





A Guarda Municipal esteve no local e isolou a área afetada como medida preventiva. O trânsito foi reorganizado e segue fluindo por uma faixa de circulação, com sinalização no trecho.