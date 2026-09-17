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Música

Sorriso Maroto leva roda de pagode à Praça do Papa em Vitória neste sábado (19)

Show em formato 360º acontece neste sábado (19) e reúne sucessos do grupo e clássicos de Exaltasamba, Soweto, Fundo de Quintal e outros nomes do pagode
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 10:48

Sorriso Maroto leva roda de pagode à Praça do Papa em Vitória
Sorriso Maroto leva roda de pagode à Praça do Papa em Vitória SORRISO MAROTO/POSSATO PHOTOGRAPHY

O Sorriso Maroto desembarca em Vitória neste sábado (19) com uma proposta diferente dos tradicionais shows em grandes palcos. A banda apresenta na Praça do Papa o projeto Sorriso Eu Gosto no Pagode, em um palco montado no centro do público, no formato 360º.


A ideia é recriar o clima das rodas de pagode que marcaram os primeiros anos do grupo, quando os encontros aconteciam longe das grandes estruturas de shows. Por isso, o repertório não se limita às músicas do Sorriso Maroto e percorre diferentes gerações do gênero.


Clássicos de Exaltasamba, Soweto, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar e Raça Negra estarão entre as músicas apresentadas. O grupo também revisita a própria trajetória, com canções como “Ela”, do primeiro volume do projeto, e “80 Anos”, faixa inédita do segundo álbum.


A configuração do palco é parte importante da proposta. Com os músicos no centro e a plateia ao redor, o formato aproxima artistas e público e recupera a dinâmica de uma roda de pagode.

Esse show nos leva para o nosso ano de formação, uma fase em que não tínhamos shows em grandes palcos, com plateia cheia e nem bagagem profissional para performar como os artistas do rádio e da TV faziam

Bruno Cardoso, vocalista do Sorriso Maroto

Projeto premiado

O Sorriso Eu Gosto no Pagode já rendeu quatro volumes e reúne participações de artistas ligados ao samba e ao pagode. O terceiro álbum, dedicado ao Fundo de Quintal, venceu o Grammy Latino de 2025 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode.


O quarto volume revisitou músicas de Só Pra Contrariar e Raça Negra. Já o projeto Lado B, quinto álbum da série, volta o olhar para a própria história do Sorriso Maroto e reúne participações de artistas de diferentes gerações.


A proposta de revisitar músicas que influenciaram a banda surgiu justamente da relação do grupo com as rodas de pagode de seus primeiros anos. O projeto começou a ganhar forma com apresentações realizadas em 2025 e agora segue em turnê pelo país.


Em Vitória, a apresentação acontece a partir das 14h, na Praça do Papa, na Praia do Suá.

Serviço

Sorriso Eu Gosto no Pagode

Quando: sábado, 19 de setembro

Abertura dos portões: 14h

Onde: Praça do Papa – Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória

Ingressos: a partir de R$ 116 (meia-entrada), conforme lote e modalidade

Vendas: pelo site Ingresse

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