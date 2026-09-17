Sorriso Maroto leva roda de pagode à Praça do Papa em Vitória neste sábado (19)

O Sorriso Maroto desembarca em Vitória neste sábado (19) com uma proposta diferente dos tradicionais shows em grandes palcos. A banda apresenta na Praça do Papa o projeto Sorriso Eu Gosto no Pagode, em um palco montado no centro do público, no formato 360º.





A ideia é recriar o clima das rodas de pagode que marcaram os primeiros anos do grupo, quando os encontros aconteciam longe das grandes estruturas de shows. Por isso, o repertório não se limita às músicas do Sorriso Maroto e percorre diferentes gerações do gênero.





Clássicos de Exaltasamba, Soweto, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar e Raça Negra estarão entre as músicas apresentadas. O grupo também revisita a própria trajetória, com canções como “Ela”, do primeiro volume do projeto, e “80 Anos”, faixa inédita do segundo álbum.





A configuração do palco é parte importante da proposta. Com os músicos no centro e a plateia ao redor, o formato aproxima artistas e público e recupera a dinâmica de uma roda de pagode.