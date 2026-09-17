O que assistir no cinema? Veja 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 17 de setembro

Em “Três Vezes Adeus”, Marta e Antonio terminam o relacionamento depois de uma grande discussão. Enquanto ela se fecha para o mundo e perde o apetite, ele mergulha no trabalho como chef . A situação muda quando Marta descobre que sua falta de apetite está relacionada à própria saúde, e não apenas ao sofrimento causado pela separação. A partir dessa descoberta, mudanças no gosto pela comida, na música e no desejo fazem com que ela repense a vida e suas escolhas .