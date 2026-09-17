Escape de urina ao correr ou pular não é normal e também afeta mulheres jovens. Entenda

Correr, pular e dançar são atividades que fazem parte da rotina de muitas mulheres, mas algumas podem enfrentar um incômodo inesperado durante esses movimentos: o escape urinário. O que poucos sabem é que, embora o problema seja associado ao envelhecimento, à maternidade ou ao sedentarismo, mulheres jovens e ativas também estão sujeitas ao desconforto.