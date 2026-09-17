Vitória começa a usar radar móvel para fiscalizar bikes elétricas

Um radar móvel emprestado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai auxiliar na orientação dos condutores de bicicletas elétricas e veículos autopropelidos, em Vitória, a partir desta quinta-feira (17). A ação educativa da Guarda Civil Municipal será realizada inicialmente na região da Guarderia.





Segundo a Guarda, não há previsão de aplicação de multas neste momento. O objetivo é conscientizar os usuários sobre o uso responsável desses veículos e mostrar, de forma mais visual, situações que podem representar risco no trânsito.





Além da velocidade, as equipes também vão observar possíveis adulterações nos veículos. Conforme resolução recente do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Cetran-ES), modificações podem alterar o enquadramento do equipamento, fazendo com que ele deixe de ser considerado bicicleta elétrica ou veículo autopropelido e seja reclassificado de acordo com suas especificações.





Se um veículo adulterado estiver dentro dos parâmetros previstos para um ciclomotor, por exemplo, passa a estar sujeito às regras aplicáveis a essa categoria, como a obrigatoriedade de Carteira de Habilitação e registro do veículo junto ao Detran.





“Hoje existem equipamentos que, visualmente, podem se parecer com uma bicicleta elétrica ou um autopropelido, mas que, por terem sido adulterados, possuem características técnicas diferentes das previstas para essas categorias”, destacou a inspetora Andressa Schumack, da Guarda de Vitória.