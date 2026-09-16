Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo comandam festa de aniversário de São Mateus

Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo estão entre as atrações da ExpoAgro São Mateus 2026. O evento promete animar o norte do Espírito Santo com cinco dias de música, parque de diversões, rodeio, exposição agrícola e praça de alimentação. Com entrada gratuita, a programação começa nesta quinta-feira (17) indo até segunda-feira (21), no Parque de Exposições de São Mateus.
A festa é realizada em comemoração do aniversário de 482 anos do munícipio, sendo a segunda cidade mais velha do Espírito Santo.
A abertura acontece nesta quinta-feira (17) com a cantora gospel Julliany Souza, em seguida a dupla Athair e Alexandre. Na sexta-feira (18), a noite começa com o cantor Billy Forrozão, logo após segue com Andreska Maciel, O Flavynho e a atração principal Naiara Azevedo.
Já no sábado (19) o público conta com shows de Dj Cocão, Planeta Banana, Jô e Letícia e Thiago Aquino. No domingo (20), Dan Rocha, Ester Fraga, Carlinhos Rocha e a cantora nacional Ana Castela. O encerramento acontece na segunda-feira (21), com atração para as crianças, Clube Lândia e a dupla Ramon e Rafael, finalizando com um dos maiores nomes do sertanejo, Bruno e Marrone.
Além dos shows, a ExpoAgro também reunirá apresentações de artistas locais, rodeio, parque de diversões, exposição agrícola e praça de alimentação todos os dias.
Quinta-feira (17)
21h00 - Julliany Souza
22h30 - Athair e Alexandre
Sexta-feira (18)
19h30 - Billy Forrozão
21h00 - Andreska Maciel
22h30 - O Flavynho
00h00 - Naiara Azevedo
Sábado (19)
20h00 - Dj Cocão
21h00 - Jô e Letícia
22h30 - Planeta Banana
00h00 - Tiago Aquino
Domingo (20)
20h00 - Dan Rocha
21h30 - Ana Castela
23h00 - Ester Fraga
00h30 - Carlinhos Rocha
Segunda-feira (21)
17h00 - Clube Lândia
20h30 - Ramon e Rafael
22h00 - Bruno e Marrone
ExpoAgro São Mateus 2026
Data: apartir desta quinta-feira (17) até segunda-feira (21)
Local: Parque de Exposições de São Mateus
Entrada gratuita