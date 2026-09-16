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ExpoAgro São Mateus 2026

Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo comandam festa de aniversário de São Mateus

Programação acontece por cinco dias com atrações musicais, rodeio e parque de diversões com entrada gratuita
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 19:23

Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo são atrações principais da festa de São Mateus
Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo são atrações principais da festa de São Mateus Instagram@anacastelacantora/@brunoemarrone/@naiaraazevedo

Ana Castela, Bruno e Marrone e Naiara Azevedo estão entre as atrações da ExpoAgro São Mateus 2026. O evento promete animar o norte do Espírito Santo com cinco dias de música, parque de diversões, rodeio, exposição agrícola e praça de alimentação. Com entrada gratuita, a programação começa nesta quinta-feira (17) indo até segunda-feira (21), no Parque de Exposições de São Mateus.


A festa é realizada em comemoração do aniversário de 482 anos do munícipio, sendo a segunda cidade mais velha do Espírito Santo. 


A abertura acontece nesta quinta-feira (17) com a cantora gospel Julliany Souza, em seguida a dupla Athair e Alexandre. Na sexta-feira (18), a noite começa com o cantor Billy Forrozão, logo após segue com Andreska Maciel, O Flavynho e a atração principal Naiara Azevedo. 


Já no sábado (19) o público conta com shows de Dj Cocão, Planeta Banana, Jô e Letícia e Thiago Aquino. No domingo (20), Dan Rocha, Ester Fraga, Carlinhos Rocha e a cantora nacional Ana Castela. O encerramento acontece na segunda-feira (21), com atração para as crianças, Clube Lândia e a dupla Ramon e Rafael, finalizando com um dos maiores nomes do sertanejo, Bruno e Marrone.


Além dos shows, a ExpoAgro também reunirá apresentações de artistas locais, rodeio, parque de diversões, exposição agrícola e praça de alimentação todos os dias. 

Confira abaixo a programação completa:

Quinta-feira (17)

21h00 - Julliany Souza

22h30 - Athair e Alexandre


Sexta-feira (18)

19h30 - Billy Forrozão

21h00 - Andreska Maciel

22h30 - O Flavynho 

00h00 - Naiara Azevedo


Sábado (19)

20h00 - Dj Cocão

21h00 - Jô e Letícia

22h30 - Planeta Banana

00h00 - Tiago Aquino


Domingo (20)

20h00 - Dan Rocha 

21h30 - Ana Castela

23h00 - Ester Fraga

00h30 - Carlinhos Rocha


Segunda-feira (21)

17h00 - Clube Lândia

20h30 - Ramon e Rafael

22h00 - Bruno e Marrone

Serviço

ExpoAgro São Mateus 2026

Data: apartir desta quinta-feira (17) até segunda-feira (21)

Local: Parque de Exposições de São Mateus

Entrada gratuita

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