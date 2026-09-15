“A gente tem uma história bonita com o ES”, conta Planta e Raiz antes de show em Vitória

O reggae do Planta e Raiz é uma das atrações do Festival da Baleia 2026, que acontece neste sábado (19) e domingo (20), na Praia da Guarderia, em Vitória. Pela primeira vez no evento, a banda encerra a programação musical do domingo, com show marcado para as 20h.
Para Zeider Pires, vocalista do grupo, a apresentação será mais um capítulo da longa relação construída com o Espírito Santo. Em entrevista, ele relembrou os diversos shows realizados no Estado e destacou a conexão com o público capixaba.
“Vitória é um dos principais lugares. Já fizemos muitos shows aí, que foram legais para caramba, com a galera cantando tudo”, contou. Segundo o cantor, a relação construída ao longo dos anos continua também com as novas músicas. “A nossa conexão, se Deus quiser, vai ser longa.”
Além de Vitória, Zeider citou alguns dos lugares do Estado que ficaram marcados em suas memórias. Entre eles estão a Curva da Jurema, em Vitória, as praias de Vila Velha, Regência, Itaúnas e Barra do Jucu. O cantor também destacou a paisagem capixaba e contou que ficou especialmente impressionado com uma noite de lua cheia na Barra do Jucu.
A apresentação no Festival da Baleia faz parte da turnê Flor de Fogo, baseada no trabalho lançado pelo grupo no fim de 2024. O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do Planta e Raiz, desde as primeiras canções até as produções mais recentes.
Para Zeider, uma das surpresas mais positivas da atual fase é perceber que o público também está cantando as músicas novas.
A gente tem se surpreendido e ficado muito feliz com a entrega do público
Com quase três décadas de carreira, a banda também acompanha uma mudança importante na composição da plateia: a presença de diferentes gerações no mesmo show. Pais, filhos, irmãos e sobrinhos passaram a compartilhar as músicas que atravessaram diferentes fases da história do grupo.
O vocalista considera essa continuidade uma das principais razões para a banda seguir na estrada. “A gente tem os nossos hits, a música que toca o coração da galera do reggae, mas a gente tem uma obra bem consistente”, avaliou.
E os planos seguem. Zeider contou que o grupo trabalha em projetos para lançar um novo disco de músicas inéditas entre 2027 e 2028, além de um trabalho de releituras de clássicos da música brasileira em versões do Planta e Raiz.
A proposta do Festival da Baleia também dialoga diretamente com a mensagem que o cantor pretende levar ao palco. O evento reúne música, gastronomia, atividades esportivas, educação ambiental, feira criativa e ações de conscientização sobre a preservação dos oceanos e da vida marinha.
Para Zeider, a temática das baleias ajuda a lembrar a importância da proteção da natureza. “Acho que a gente tem que aprender a proteger, a preservar a natureza”, afirmou.
No convite ao público capixaba, o cantor reforçou a relação entre o espírito do festival e a mensagem do reggae. "Protejam as baleias, protejam os oceanos e venham curtir com a gente Planta e Raiz no Festival da Baleia. Vai ser inesquecível".
Sábado, 19 de setembro
7h às 8h — Treino Funcional / Clean Up Day
8h às 9h — Clean Up Day / Remada Ecológica na Baía das Tartarugas
9h às 15h — Adoção de Pets
9h às 20h — Feiras Criativa e Literária
10h às 11h — Desfile de Pets
10h às 12h — Atividades Infantis
10h às 18h — Tenda Ambiental
11h às 22h — Praça de Alimentação Don Camaleone
12h às 14h — DJ Dani B
14h às 15h30 — Samba das Meninas
15h30 às 17h — Xá da Índia
17h às 18h — DJ Dani B
18h às 19h30 — Marcos Bifão convida Bob Reggae, Pedro Perez e Andrea Nery
19h30 às 20h — DJ Dani B
20h às 22h — Charlie Brothers convida Pinguim & Bruno Graveto, bateristas do CBJR
Domingo, 20 de setembro
7h às 8h — Yoga
8h às 9h — Remada Ecológica na Baía das Tartarugas
9h às 15h — Adoção de Pets
9h às 20h — Feiras Criativa e Literária
10h às 11h — Desfile de Pets
10h às 12h — Atividades Infantis
10h às 18h — Tenda Ambiental
11h às 22h — Praça de Alimentação Don Camaleone
12h às 14h — DJ Camarão
14h às 16h — Bambala
16h às 16h30 — DJ Camarão
16h30 às 17h30 — Luiza Dutra
17h30 às 18h — DJ Camarão
18h às 19h30 — Gastação Infinita
19h30 às 22h — DJ Camarão
20h às 22h — Planta e Raiz
Além dos shows, o festival terá feira criativa com 60 artesãos locais, encontro para adoção responsável de pets, atividades de educação ambiental, feira literária e atividades esportivas.
Festival da Baleia 2026
Data: 19 e 20 de setembro
Local: Praia da Guarderia, Vitória
Entrada gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível.