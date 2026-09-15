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Festival da Baleia

“A gente tem uma história bonita com o ES”, conta Planta e Raiz antes de show em Vitória

Em entrevista exclusiva para HZ, vocalista Zeider Pires relembra conexão com o Espírito Santo, fala sobre a relação do grupo com diferentes gerações e promete grande show no domingo (20)
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 13:58

O reggae do Planta e Raiz é uma das atrações do Festival da Baleia 2026, que acontece neste sábado (19) e domingo (20), na Praia da Guarderia, em Vitória. Pela primeira vez no evento, a banda encerra a programação musical do domingo, com show marcado para as 20h.


Para Zeider Pires, vocalista do grupo, a apresentação será mais um capítulo da longa relação construída com o Espírito Santo. Em entrevista, ele relembrou os diversos shows realizados no Estado e destacou a conexão com o público capixaba.


“Vitória é um dos principais lugares. Já fizemos muitos shows aí, que foram legais para caramba, com a galera cantando tudo”, contou. Segundo o cantor, a relação construída ao longo dos anos continua também com as novas músicas. “A nossa conexão, se Deus quiser, vai ser longa.”


Além de Vitória, Zeider citou alguns dos lugares do Estado que ficaram marcados em suas memórias. Entre eles estão a Curva da Jurema, em Vitória, as praias de Vila Velha, Regência, Itaúnas e Barra do Jucu. O cantor também destacou a paisagem capixaba e contou que ficou especialmente impressionado com uma noite de lua cheia na Barra do Jucu.

Show reúne classicos da banda e músicas novas
Planta e Raiz leva reggae ao Festival da Baleia em Vitória neste fim de semana
Planta e Raiz leva reggae ao Festival da Baleia em Vitória neste fim de semana Produtora MOST Labs / Reprodução Instagram @plantaeraiz

A apresentação no Festival da Baleia faz parte da turnê Flor de Fogo, baseada no trabalho lançado pelo grupo no fim de 2024. O repertório percorre diferentes momentos da trajetória do Planta e Raiz, desde as primeiras canções até as produções mais recentes.


Para Zeider, uma das surpresas mais positivas da atual fase é perceber que o público também está cantando as músicas novas.

A gente tem se surpreendido e ficado muito feliz com a entrega do público


Com quase três décadas de carreira, a banda também acompanha uma mudança importante na composição da plateia: a presença de diferentes gerações no mesmo show. Pais, filhos, irmãos e sobrinhos passaram a compartilhar as músicas que atravessaram diferentes fases da história do grupo.


O vocalista considera essa continuidade uma das principais razões para a banda seguir na estrada. “A gente tem os nossos hits, a música que toca o coração da galera do reggae, mas a gente tem uma obra bem consistente”, avaliou.


E os planos seguem. Zeider contou que o grupo trabalha em projetos para lançar um novo disco de músicas inéditas entre 2027 e 2028, além de um trabalho de releituras de clássicos da música brasileira em versões do Planta e Raiz.

Reggae e preservação ambiental

A proposta do Festival da Baleia também dialoga diretamente com a mensagem que o cantor pretende levar ao palco. O evento reúne música, gastronomia, atividades esportivas, educação ambiental, feira criativa e ações de conscientização sobre a preservação dos oceanos e da vida marinha.


Para Zeider, a temática das baleias ajuda a lembrar a importância da proteção da natureza. “Acho que a gente tem que aprender a proteger, a preservar a natureza”, afirmou.


No convite ao público capixaba, o cantor reforçou a relação entre o espírito do festival e a mensagem do reggae. "Protejam as baleias, protejam os oceanos e venham curtir com a gente Planta e Raiz no Festival da Baleia. Vai ser inesquecível". 

Programação completa do Festival da Baleia 2026

Sábado, 19 de setembro


7h às 8h — Treino Funcional / Clean Up Day

8h às 9h — Clean Up Day / Remada Ecológica na Baía das Tartarugas

9h às 15h — Adoção de Pets

9h às 20h — Feiras Criativa e Literária

10h às 11h — Desfile de Pets

10h às 12h — Atividades Infantis

10h às 18h — Tenda Ambiental

11h às 22h — Praça de Alimentação Don Camaleone


12h às 14h — DJ Dani B

14h às 15h30 — Samba das Meninas

15h30 às 17h — Xá da Índia

17h às 18h — DJ Dani B

18h às 19h30 — Marcos Bifão convida Bob Reggae, Pedro Perez e Andrea Nery

19h30 às 20h — DJ Dani B

20h às 22h — Charlie Brothers convida Pinguim & Bruno Graveto, bateristas do CBJR


Domingo, 20 de setembro


7h às 8h — Yoga

8h às 9h — Remada Ecológica na Baía das Tartarugas

9h às 15h — Adoção de Pets

9h às 20h — Feiras Criativa e Literária

10h às 11h — Desfile de Pets

10h às 12h — Atividades Infantis

10h às 18h — Tenda Ambiental

11h às 22h — Praça de Alimentação Don Camaleone


12h às 14h — DJ Camarão

14h às 16h — Bambala

16h às 16h30 — DJ Camarão

16h30 às 17h30 — Luiza Dutra

17h30 às 18h — DJ Camarão

18h às 19h30 — Gastação Infinita

19h30 às 22h — DJ Camarão

20h às 22h — Planta e Raiz


Além dos shows, o festival terá feira criativa com 60 artesãos locais, encontro para adoção responsável de pets, atividades de educação ambiental, feira literária e atividades esportivas.

Serviço

Festival da Baleia 2026

Data: 19 e 20 de setembro

Local: Praia da Guarderia, Vitória

Entrada gratuita, com doação de 1 kg de alimento não perecível.

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