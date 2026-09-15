“A gente tem uma história bonita com o ES”, conta Planta e Raiz antes de show em Vitória

O reggae do Planta e Raiz é uma das atrações do Festival da Baleia 2026, que acontece neste sábado (19) e domingo (20), na Praia da Guarderia, em Vitória. Pela primeira vez no evento, a banda encerra a programação musical do domingo, com show marcado para as 20h.





Para Zeider Pires, vocalista do grupo, a apresentação será mais um capítulo da longa relação construída com o Espírito Santo. Em entrevista, ele relembrou os diversos shows realizados no Estado e destacou a conexão com o público capixaba.





“Vitória é um dos principais lugares. Já fizemos muitos shows aí, que foram legais para caramba, com a galera cantando tudo”, contou. Segundo o cantor, a relação construída ao longo dos anos continua também com as novas músicas. “A nossa conexão, se Deus quiser, vai ser longa.”





Além de Vitória, Zeider citou alguns dos lugares do Estado que ficaram marcados em suas memórias. Entre eles estão a Curva da Jurema, em Vitória, as praias de Vila Velha, Regência, Itaúnas e Barra do Jucu. O cantor também destacou a paisagem capixaba e contou que ficou especialmente impressionado com uma noite de lua cheia na Barra do Jucu.