Festival literário reúne escritores, slam, sarau e música em Fundão

A produtora executiva do festival, Ruth Rangel, também destaca a importância de levar a programação literária para diferentes territórios.





“Realizar o De Sol a Verso em Praia Grande também é uma forma de ampliar os espaços de circulação da literatura e fortalecer a programação cultural no território.”



Segundo Ruth, a intenção é aproximar tanto quem já acompanha a produção literária quanto pessoas que ainda tiveram pouco contato com atividades relacionadas à leitura e à escrita.



O De Sol a Verso é realizado pela Associação Cultura Capixaba (CUCA), com apoio da Casa Thelema, Coisas de Ruth e da Secretaria de Estado da Cultura.