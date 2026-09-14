Festival literário reúne escritores, slam, sarau e música em Fundão

Praia Grande, em Fundão, recebe no dia 19 de setembro o De Sol a Verso: Festival Literário de Praia Grande, evento gratuito que reúne escritores, leitores, artistas, editoras e coletivos para celebrar e fortalecer a produção literária do Espírito Santo. A programação acontece das 14h às 21h, na Casa Thelema, com debates, oficina de poesia falada, batalha de slam, sarau, venda de livros e show musical.
A proposta do festival é ampliar a circulação da literatura capixaba e criar um espaço de encontro entre diferentes públicos e agentes da cadeia produtiva do livro. Entre os destaques está a Batalha de Slam com o Slam Xamego, marcada para as 17h, que terá premiação em dinheiro para o primeiro colocado.
A programação começa às 14h com uma Oficina de Poesia Falada, realizada pelo Slam Identidades. A atividade propõe uma experiência com a palavra a partir da oralidade e da performance.
Na sequência, às 15h, o público poderá acompanhar o bate-papo “Literatura e desafeto”, com Suely Bispo, Thalia Peçanha e Ingrid Carrafa. A conversa aborda conflitos, incômodos e outras questões presentes na literatura contemporânea.
Às 16h, o festival promove o Evento de Vender Livro, reunindo escritores convidados e abrindo espaço para que participantes também possam comercializar suas próprias publicações e zines.
A programação continua às 17h com a batalha de slam do Slam Xamego, colocando a poesia falada e a performance no centro do evento.
Já às 18h45, será realizado o Sarau com Aroma de Café, que reúne Sarau da Barão, Miolo e Tio Lu Café. Além das apresentações poéticas, a atividade terá um café da tarde compartilhado produzido pela Miolo.
O encerramento fica por conta do músico Sandrera, que apresenta um pocket show a partir das 20h15.
O festival também contará com um espaço kids, com cama elástica e piscina de bolinhas, para receber as crianças que acompanharem suas famílias.
Para a presidente da Associação Cultura Capixaba (Cuca), Karlili, a realização do evento faz parte da proposta de fortalecer os espaços culturais independentes e a cadeia produtiva da cultura.
O Festival é uma oportunidade de fomentar os espaços e a cadeia produtiva da cultura, nesse caso, da literatura. Nossa atuação tem como premissa a democratização, por isso, a Casa Thelema, no distrito de Praia Grande, em Fundão, foi escolhida para receber o evento
A produtora executiva do festival, Ruth Rangel, também destaca a importância de levar a programação literária para diferentes territórios.
“Realizar o De Sol a Verso em Praia Grande também é uma forma de ampliar os espaços de circulação da literatura e fortalecer a programação cultural no território.”
Segundo Ruth, a intenção é aproximar tanto quem já acompanha a produção literária quanto pessoas que ainda tiveram pouco contato com atividades relacionadas à leitura e à escrita.
O De Sol a Verso é realizado pela Associação Cultura Capixaba (CUCA), com apoio da Casa Thelema, Coisas de Ruth e da Secretaria de Estado da Cultura.
14h — Oficina de poesia falada com Slam Identidades
15h — Bate-papo “Literatura e desafeto”, com Suely Bispo, Thalia Peçanha e Ingrid Carrafa
16h — Evento de Vender Livro
17h — Batalha de Slam com Slam Xamego
18h45 — Sarau com Aroma de Café: Sarau da Barão + Miolo + Tio Lu Café
20h15 — Pocket show de Sandrera
Durante o evento — Espaço kids com cama elástica e piscina de bolinhas
De Sol a Verso: Festival Literário de Praia Grande
Data: 19 de setembro de 2026
Horário: 14h às 21h
Local: Casa Thelema – Rua dos Pioneiros, Praia Grande, Fundão/ES
Entrada: gratuita