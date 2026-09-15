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Em outubro

Bloco Ventania faz segunda edição de tributo aos Los Hermanos

“O Vento”, “Sentimental” e “Cara Estranho” estão no repertório da apresentação, que ainda terá participações especiais
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 08:30

Banda Ventania se apresentando no palco do Teatro SESI
Banda Ventania se apresentando no palco do Teatro SESI Maressa Moura

Quem nunca gritou com toda força para cantar “Anna Julia”? Agora um espetáculo em homenagem à banda consolidada está chegando em Vitória. O Bloco Ventania apresenta um show tributo aos Los Hermanos no dia 17 de outubro no Teatro Espaço Cultural SESI em Jardim da Penha, apresentando sucessos do grupo por meio de músicos capixabas.


Os ingressos estão à venda no site Sympla, custando o valor de R$ 90 (inteira). Além dos cinco músicos fixos apresentando os clássicos como “O Vento”, “Sentimental” e “Cara Estranho”, o show ainda contará com um naipe de metais para a percussão. E as participações especiais do cantor Rodrigo Carneiro da “Sheep e Parafina” e da cantora Débora Fassarella estão confirmadas.


O Bloco Ventania nasceu da virada de uma banda autoral chamada “God Damn”, e estreou em setembro deste ano e surgiu com o desejo de prestar homenagem a bandas queridas do rock brasileiro, sendo uma delas os Los Hermanos.


Já o grupo Los Hermanos é uma das bandas mais importantes do rock alternativo e da MPB brasileira. Foi formada no Rio de Janeiro em 1997 pelos integrantes Marcelo Camelo, Rodrigo Barba, Bruno Medina e, logo depois, Rodrigo Amarante. Embora a banda coleciona clássicos em sua carreira, seu maior sucesso foi a música “Anna Julia” de 1999.

SERVIÇO
Evento: Bloco Ventania - Homenagem aos Los Hermanos
Local: Teatro SESI, Jardim da Penha
Horário: 20h
Ingressos: Site Sympla

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