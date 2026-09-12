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Novas oportunidades

'Preconceito nunca parou meus sonhos', diz Gabriela Loran no Rock in Rio

A atriz está pronta para virar a página sem deixar para trás o sucesso de Viviane, de "Três Graças"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 09:51

Gabriela Loran
Gabriela Loran se prepara para voltar às novelas na próxima trama das seis da Globo, "Lá na Minha Terra" Reprodução @ Gabrielaloran
Gabriela Loran está pronta para virar a página sem deixar para trás o sucesso de Viviane, de "Três Graças". Após ganhar projeção com a personagem, a atriz se prepara para voltar às novelas na próxima trama das seis da Globo, "Lá na Minha Terra".

Ela viverá Anamara Venceslau. "Eu ainda não me debrucei muito sobre ela porque só começo a gravar agora. Mas é uma personagem para cima", conta a atriz durante o quinto dia de Rock in Rio, nesta sexta-feira (11).

Gabriela adianta que dividirá cenas com uma grande atriz da teledramaturgia brasileira, mas prefere manter o nome em sigilo por enquanto.

A atriz gosta de se preparar com estudo, mas não abre mão da intuição. "Eu gosto do método, gosto de estudar, mas também sou muito intuitiva. Gosto de pôr cor e entender a personagem dentro de mim", afirma.

Viviane, para ela, foi um divisor de águas. Gabriela acredita que a personagem conseguiu ir além das questões de gênero e sexualidade justamente por ser apresentada de forma humanizada. "A Viviane virou Viviane. Ela foi humanizada. E esse foi o diferencial dela", diz.

Agora, a atriz quer aproveitar o espaço conquistado para mostrar outras possibilidades. "O preconceito nunca foi impedimento para mim. Eu sempre sonhei muito grande. E agora estou querendo os frutos desses sonhos", afirma.

Além da novela, Gabriela também tem o cinema no radar. Após interpretar uma personagem cis no filme "Amor à La Carte", ao lado de Danilo Mesquita, ela vê a sequência de trabalhos como uma oportunidade de reforçar que atores trans podem ocupar diferentes lugares na ficção.

"Acho que é colher esses frutos e mostrar que nós somos capazes de interpretar todos os personagens", resume.

Fora dos sets, a atriz revela que a trilha sonora do momento passa pelo k-pop -com direito a Lisa, do Blackpink, entre as artistas que entraram na playlist. E, quando pensa no futuro, Gabriela também tem sonhos pessoais.

"Ser mãe futuramente, mas quero ainda ter uma protagonista. Da minha vida eu já sou, mas quero ser o nome principal de uma novela", comentou.

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