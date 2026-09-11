SBT tira Rodrigo Bocardi do ar provisoriamente após ex-secretário acusá-lo de extorsão

O SBT decidiu tirar Rodrigo Bocardi da apresentação do telejornal SBT Cidades. A medida vale inicialmente apenas para esta quinta-feira (10), mas uma reunião nos próximos dias deve definir o destino do apresentador na emissora.





O motivo do afastamento foi uma denúncia realizada por Jones Donizete, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Donizete acusa o jornalista de cobrar prefeituras para falar bem de feitos da gestão municipal na BocaTV, o canal que o jornalista mantém nas redes sociais.





O SBT, que até poucos dias atrás exibia a logo da BocaTV no telejornal, diz que o caso ainda está em seu compliance. "O SBT tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e acompanha o caso para avaliar eventuais medidas", diz.





Procurado pela coluna, Bocardi confirma que tem acordos de publicidade com cidades paulistas e nega que haja qualquer irregularidade neles. Ele diz ser vítima de Donizete.





"O que eu faço não é nada ilegal. Tenho um acordo de prefeitura parceira, onde publicidades são indicadas. Eu ainda estou no SBT, mas hoje não faço o jornal", afirmou.





O caso chegou ao conhecimento da emissora na quarta-feira (9), mas já vinha circulando nas redes sociais desde o último dia 3. Foi quando Donizete fez uma publicação afirmando que tem em sua posse um vídeo em que Bocardi supostamente cobraria para falar bem de Embu das Artes.





"Você é homem para caramba, irmão, para poder ficar extorquindo as pessoas, extorquindo os prefeitos, né? Você sabe que se eu subir o vídeo, eu acabo com a sua carreira", disse o ex-secretário.





Na mesma publicação, Donizete afirma que Bocardi ameaçava falar mal de prefeituras que não pagassem para que ele fizesse uma cobertura positiva. Donizete também foi procurado por telefone e pelas redes sociais desta quinta-feira (10), mas não respondeu aos contatos da coluna.





A acusação é semelhante à que fez Bocardi ser demitido da Globo, em janeiro de 2025. Na ocasião, a emissora afirmou que se tratava de um descumprimento de regras de compliance. Bocardi sempre negou que isso houvesse ocorrido.





No começo da semana, como informou a coluna, o SBT vetou o jornalista de fazer propaganda da BocaTV. A direção enxergou um exagero na forma como o apresentador se referia ao seu projeto pessoal enquanto estava no ar na emissora.