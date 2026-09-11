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SBT tira Rodrigo Bocardi do ar provisoriamente após ex-secretário acusá-lo de extorsão

OUTRO LADO: jornalista diz que contratos com prefeituras são de publicidade e nega irregularidades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:51

Rodrigo Bocardi pode deixar o SBT ainda nesta semana após denúncia
Rodrigo Bocardi pode deixar o SBT ainda nesta semana após denúncia Daniela Toviansky/Globo

O SBT decidiu tirar Rodrigo Bocardi da apresentação do telejornal SBT Cidades. A medida vale inicialmente apenas para esta quinta-feira (10), mas uma reunião nos próximos dias deve definir o destino do apresentador na emissora.


O motivo do afastamento foi uma denúncia realizada por Jones Donizete, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Donizete acusa o jornalista de cobrar prefeituras para falar bem de feitos da gestão municipal na BocaTV, o canal que o jornalista mantém nas redes sociais.


O SBT, que até poucos dias atrás exibia a logo da BocaTV no telejornal, diz que o caso ainda está em seu compliance. "O SBT tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e acompanha o caso para avaliar eventuais medidas", diz.


Procurado pela coluna, Bocardi confirma que tem acordos de publicidade com cidades paulistas e nega que haja qualquer irregularidade neles. Ele diz ser vítima de Donizete.


"O que eu faço não é nada ilegal. Tenho um acordo de prefeitura parceira, onde publicidades são indicadas. Eu ainda estou no SBT, mas hoje não faço o jornal", afirmou.


O caso chegou ao conhecimento da emissora na quarta-feira (9), mas já vinha circulando nas redes sociais desde o último dia 3. Foi quando Donizete fez uma publicação afirmando que tem em sua posse um vídeo em que Bocardi supostamente cobraria para falar bem de Embu das Artes.


"Você é homem para caramba, irmão, para poder ficar extorquindo as pessoas, extorquindo os prefeitos, né? Você sabe que se eu subir o vídeo, eu acabo com a sua carreira", disse o ex-secretário.


Na mesma publicação, Donizete afirma que Bocardi ameaçava falar mal de prefeituras que não pagassem para que ele fizesse uma cobertura positiva. Donizete também foi procurado por telefone e pelas redes sociais desta quinta-feira (10), mas não respondeu aos contatos da coluna.


A acusação é semelhante à que fez Bocardi ser demitido da Globo, em janeiro de 2025. Na ocasião, a emissora afirmou que se tratava de um descumprimento de regras de compliance. Bocardi sempre negou que isso houvesse ocorrido.


No começo da semana, como informou a coluna, o SBT vetou o jornalista de fazer propaganda da BocaTV. A direção enxergou um exagero na forma como o apresentador se referia ao seu projeto pessoal enquanto estava no ar na emissora.

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