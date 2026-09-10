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Tensão

Virginia Fonseca fica presa em elevador antes de festa em São Paulo

Influenciadora registrou momento de tensão ao lado dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 09:22

Virginia Fonseca fica presa em elevador antes de festa com famosos: 'Vou passar mal'
Virginia Fonseca fica presa em elevador antes de festa com famosos: 'Vou passar mal' Reprodução Instagram @virginia
Virginia Fonseca passou por um perrengue na noite desta quarta-feira (9) antes da festa em que comemorou os cinco anos da Wepink, empresa de produtos de beleza que é o principal empreendimento da influenciadora.
Ela ficou presa no elevador com um grupo de pessoas no momento em que se dirigia ao local da festa, no Villaggio JK, na Vila Olímpia, em São Paulo.
"O elevador travou e eu vou começar a passar muito mal agora", disse. "Simplesmente vai começar o show do grupo Chocolate e estamos no elevador".
Ela chegou a ouvir, enquanto estava presa, parte da música "Alô, Virginia", sucesso do grupo nas redes sociais. Depois o hit foi cantado novamente, dessa vez com a influenciadora no palco.
A empresária mostrou o susto no stories do Instagram. Antes, ela apareceu se arrumando para a festa e vendendo alguns de seus produtos.
O grupo Chocolate foi a primeira atração da noite. Os convidados também cantaram e dançaram com Léo Foguete e Mari Fernandez.
Virginia e a sócia, Samara Pink, usaram vestidos pretos, enquanto os convidados foram orientados a vestir rosa. Carlinhos Maia reclamou do dress code.
"Fui olhar no meu guarda-roupa e vi que não tenho nada com rosa", disse. "Por isso que não gosto de festa temática, sabia?"
O influenciador resolveu o problema com compras em um shopping, feitas por um assessor, e foi para a noitada com um moletom estiloso, em rosa fúcsia, com uma camiseta preta e joias para acompanhar.
"Se a festa é todo mundo de rosa, por que a Virginia está de preto", questionou Rico Melquiades. Parecia só uma brincadeira do amigo da influenciadora, chamada por ele de diva.
Além das estações de drinks e ilhas gastronômicas, o evento ofereceu borrifadas de perfumes aos convidados. Os frascos estavam espalhados em prateleiras.
Vini Jr., namorado de Virginia, não participou da celebração. A mãe dele, Fernanda Cristina, marcou presença e fez fotos ao lado da nora.

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