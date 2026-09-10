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Relação com o trabalho

Tony Ramos fala sobre aposentadoria pelo INSS

Durante participação no programa Conversa com Bial (Globo), o ator contou que se aposentou após contribuir por quase quatro décadas com a Previdência Social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 09:15

Tony Ramos se emociona no Mais Você
Tony Ramos falou sobre aposentadoria em entrevista Reprodução Globo
O ator Tony Ramos, 77, revelou que recebe aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) há alguns anos. Durante participação no programa Conversa com Bial (Globo), o ator contou que se aposentou após contribuir por quase quatro décadas com a Previdência Social.

"Do INSS já desfruto por mérito. Eu me aposentei depois de ter colaborado por 37 anos e cinco meses", afirmou o artista, que está atualmente no ar como Otoniel em "Quem Ama Cuida".

Durante a conversa, Tony também falou sobre a relação com o trabalho. Apesar de aposentado, o ator afirmou que não pretende abandonar a carreira. A ideia, segundo ele, é apenas reduzir o ritmo de trabalho.

"Eu gosto mesmo de trabalhar", disse. "Esse negócio de parar de trabalhar... Eu vou diminuir o ritmo. Isso chama-se prazer, vontade", concluiu.

Tony ainda rebateu a ideia de que continuar trabalhando seria uma forma de resistência ao descanso. "Não é 'agarrou o osso e não quer largar o osso'. Por favor, imagem boba e burra. Não é isso, não. É gostar de exercer o ofício", declarou.

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