AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

Além do voto: para que serve o título de eleitor no dia a dia

Documento pode ser necessário fora do período de votação; entenda a importância de estar em dia com a Justiça Elitoral

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 14:03

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

15 set 2026 às 14:03
e-Título oferece vários serviços para eleitores
Além do formato físico, eleitores também podem acessar versão digital do título
 Arte AG

Para muitos brasileiros, o título de eleitor só ganha importância em anos de eleição. Mas o documento tem uma função muito mais ampla do que permitir o voto. Estar com a situação eleitoral regular é uma exigência para diversos procedimentos do cotidiano e pode evitar transtornos em momentos importantes.


Quem pretende prestar concurso público, tirar passaporte, assumir um cargo público ou participar de licitações, por exemplo, precisa comprovar que está em dia com a Justiça Eleitoral. A regularidade é comprovada por meio da certidão de quitação eleitoral, emitida pela Justiça Eleitoral.  

 

Veja exemplos de uso do título de eleitor no dia a dia:


Concursos públicos


A quitação eleitoral é um dos documentos exigidos para inscrição em diversos concursos e, principalmente, para a posse em cargos públicos. Sem ela, o candidato aprovado pode ficar impedido de assumir a vaga.


Posse e exercício de cargos públicos


Além da aprovação em concurso, candidatos nomeados para cargos públicos precisam comprovar que estão em dia com a Justiça Eleitoral para tomar posse e exercer funções na administração pública.


Passaporte e Carteira de Identidade


Quem deseja emitir passaporte ou identidade também pode precisar apresentar a comprovação de regularidade eleitoral. Pendências junto à Justiça Eleitoral podem impedir a emissão do documento até que a situação seja regularizada.


Licitações e contratos com o poder público


Cidadãos que desejam contratar ou fornecer serviços para órgãos públicos podem precisar comprovar a quitação eleitoral nos processos previstos em lei. A exigência vale para as esferas federal, estadual e municipal.


Matrícula em instituições públicas


Em algumas situações, instituições públicas de ensino exigem a comprovação de regularidade eleitoral para efetivar ou renovar a matrícula.


Certidão de quitação eleitoral

A certidão é utilizada em diversos atos civis — incluindo a comprovação de regularidade com o serviço militar — e procedimentos administrativos e serve para comprovar que o cidadão está em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral. O documento também pode ser solicitado em outros atos previstos na legislação.

Leia mais sobre eleições no ES

Além do voto: para que serve o título de eleitor no dia a dia

TRE-ES barra candidatura de ex-prefeito de Marataízes

Sérgio Meneguelli não comparece à sabatina de A Gazeta e CBN Vitória

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleicões 2026 Política Espírito Santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da True, empresa capixaba de suplementos, em Vitória
Empresa de alimentos e suplementos abre vagas de emprego no ES
Planta e Raiz leva reggae ao Festival da Baleia em Vitória neste fim de semana
“A gente tem uma história bonita com o ES”, conta Planta e Raiz antes de show em Vitória
A artista plástica Patrícia Muniz e Marci Vago
Arte e moda do ES se encontram em jornada em Paris

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados