Sérgio Meneguelli não comparece à sabatina de A Gazeta e CBN Vitória

Sérgio Meneguelli (PSD) seria o entrevistado desta terça-feira (15), na série de sabatinas que A Gazeta e CBN Vitória vêm realizando ao longo desta semana com os candidatos às duas vagas no Senado pelo Espírito Santo. O candidato, no entanto, não compareceu a tempo do bate-papo.
A entrevista seria às 10h, com condução da colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves, acompanhada dos também colunistas Vitor Vogas e Leonel Ximenes. O eleitor acompanharia ao vivo pela rádio (92.5 FM), no site, pelo YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, reforçando a cobertura multiplataforma das Eleições 2026.
Conforme as regras estabelecidas em reunião no dia 20 de agosto, com a participação de representantes de todos os candidatos e registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os participantes da sabatina deveriam chegar à Rede Gazeta, no máximo, às 9h30 para acomodação e preparação técnica. Até as 10 horas, quando deveria começar a entrevista, Meneguelli ainda não havia chegado. O candidato apareceu 15 minutos depois. Pelas normas, eventuais faltas não serão compensadas.
Essas regras também definiram os convidados para as sabatinas: todos os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
Além de Renato Casagrande (PSB) e Evair de Melo (Republicanos), que foram ouvidos na segunda-feira (14), vão participar desta rodada de sabatinas Fabiano Contarato (PT), Rose de Freitas (MDB) e Maguinha Malta (PL). Veja a programação dos próximos dias:
- Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
- Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
- Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)
A ordem das sabatinas foi definida a partir do levantamento Quaest. Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de três minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas com os demais.Todas as regras foram acordadas previamente com os representes de todos os candidatos, em reunião na sede da Rede Gazeta.