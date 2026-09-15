Sérgio Meneguelli não comparece à sabatina de A Gazeta e CBN Vitória

Sérgio Meneguelli (PSD) seria o entrevistado desta terça-feira (15), na série de sabatinas que A Gazeta e CBN Vitória vêm realizando ao longo desta semana com os candidatos às duas vagas no Senado pelo Espírito Santo. O candidato, no entanto, não compareceu a tempo do bate-papo.





A entrevista seria às 10h, com condução da colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves, acompanhada dos também colunistas Vitor Vogas e Leonel Ximenes. O eleitor acompanharia ao vivo pela rádio (92.5 FM), no site, pelo YouTube e nas redes sociais de A Gazeta, reforçando a cobertura multiplataforma das Eleições 2026.





Conforme as regras estabelecidas em reunião no dia 20 de agosto, com a participação de representantes de todos os candidatos e registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), os participantes da sabatina deveriam chegar à Rede Gazeta, no máximo, às 9h30 para acomodação e preparação técnica. Até as 10 horas, quando deveria começar a entrevista, Meneguelli ainda não havia chegado. O candidato apareceu 15 minutos depois. Pelas normas, eventuais faltas não serão compensadas.