A Gazeta e CBN Vitória entrevistam candidatos do ES ao Senado a partir de segunda (14)

Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de 3 minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.





São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%.





Para o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, esta é uma oportunidade única, visto que muitos candidatos ao Senado têm menos tempo de exposição para o eleitor do que terão na sabatina.





“Esta é uma oportunidade de o candidato ir direto ao ponto, dizer que prioridades do capixaba pretende defender e de que forma. O Espírito Santo tem demandas importantes que passam pelos senadores, e é importante que eles tenham essa visão de que, para muitos eleitores, essa pode ser a principal janela de observação das intenções do seu candidato ou mesmo o momento de definir qual será seu candidato, com base no que vai ver e ouvir", avalia.