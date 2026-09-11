A Gazeta e CBN Vitória entrevistam candidatos do ES ao Senado a partir de segunda (14)

Com a aproximação das Eleições 2026, A Gazeta e CBN Vitória iniciam uma nova etapa da cobertura eleitoral com a realização de sabatinas com candidatos do Espírito Santo ao Senado Federal. As entrevistas acontecerão de segunda-feira (14) a sexta-feira (18), sempre a partir das 10h, e terão duração de 40 minutos, com transmissão ao vivo pela CBN Vitória, no site, no YouTube e nas redes sociais oficiais de A Gazeta.
Conforme as regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), serão sabatinados os postulantes que obtiveram pelo menos 5% das intenções de voto na última pesquisa estimulada do Instituto Quaest, contratada pela Rede Gazeta e divulgada no dia 27 de agosto.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (14), às 10h - Renato Casagrande (PSB)
Segunda-feira (14), às 11h - Evair de Melo (Republicanos)
Terça-feira (15), às 10h - Sérgio Meneguelli (PSD)
Quarta-feira (16), às 10h - Fabiano Contarato (PT)
Quinta-feira (17), às 10h - Rose de Freitas (MDB)
Sexta-feira (18), às 10h - Maguinha Malta (PL)
O bate-papo será conduzido pela âncora da CBN Vitória, Fernanda Queiroz, acompanhada, todos os dias, pelos colunistas de política Letícia Gonçalves e Vitor Vogas. Os demais colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes e Vilmara Fernandes — vão se revezar ao longo da semana.
► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência
A ordem das sabatinas também foi definida a partir do levantamento Quaest. O primeiro colocado no cenário estimulado será o primeiro entrevistado, na segunda-feira; o segundo, participará na terça-feira; e assim sucessivamente. Ainda seguindo as regras, como há mais de cinco candidatos com 5% ou mais de intenção de voto, o sexto colocado também será sabatinado na segunda-feira.
No caso de Contarato e Rose, que alcançaram 9%, o critério de desempate utilizado foi o percentual de intenção de voto na pesquisa espontânea de referência — neste cenário, Contarato obteve 4% e Rose não pontuou.
Os candidatos que não atingiram o percentual mínimo previsto nas regras serão contemplados com uma entrevista gravada, de 3 minutos, que também será veiculada em A Gazeta e na CBN Vitória após o encerramento das sabatinas.
São eles: Marcos do Val (Avante), que alcançou 4% na pesquisa; Rodney Miranda (PRTB) e Professor Fabian (PSol), ambos com 2%; Leonardo Monjardim (Novo) e Wellington Callegari (DC), que obtiveram 1%.
Para o editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, Geraldo Nascimento, esta é uma oportunidade única, visto que muitos candidatos ao Senado têm menos tempo de exposição para o eleitor do que terão na sabatina.
“Esta é uma oportunidade de o candidato ir direto ao ponto, dizer que prioridades do capixaba pretende defender e de que forma. O Espírito Santo tem demandas importantes que passam pelos senadores, e é importante que eles tenham essa visão de que, para muitos eleitores, essa pode ser a principal janela de observação das intenções do seu candidato ou mesmo o momento de definir qual será seu candidato, com base no que vai ver e ouvir", avalia.
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