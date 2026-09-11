Mulher é detida com 3,9 kg de haxixe escondidos em mala na BR 101

Um homem foi preso suspeito de matar a facadas a ex-companheira Cintia Renata da Silva, de 41 anos, dentro da própria casa, no bairro Bonfim, em Vitória. Ele foi preso no mesmo dia do crime, em 3 de setembro. O corpo da vítima foi encontrada pelo filho dela.





Segundo a Polícia Civil, a corporação foi acionada para atender a uma ocorrência que, a princípio, teria sido registrada como um possível suicídio. No entanto, a perícia da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) constatou que a vítima havia sido morta com golpes de faca, caracterizando o caso como feminicídio.





De acordo com o perito criminal Wescley Silva PCIES, a vítima foi esfaqueada cerca de 16 vezes na região toráxica. Também havia lesões na carótida direita e do lado esquerdo da face.





"Tinha uma lesão atrás da axila direita, um local que é fisicamente impossível para alguém que está se autoagredindo realizar. Também tem lesão de auto defesa, que é determinante", detalhou Wescley.





Testemunhas relataram à polícia que os dois viveram um relacionamento conturbado. De acordo com a corporação, o homem mentiu sobre onde estava no momento do crime. Ele foi preso no mesmo dia.