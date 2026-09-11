Mulher é detida com 3,9 kg de haxixe escondidos em mala na BR 101

Cerca de 3,9 kg de haxixe foram encontrados e apreendidos dentro de uma mala de viagem durante a fiscalização em um Chevrolet Prisma, na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), três homens e uma mulher estavam no veículo. A droga estava escondida em um compartimento oculto na estrutura interna da mala da bagagem, que pertencia à passageira.
Durante a abordagem, os policiais identificaram divergências nas informações dadas pela mulher sobre a viagem. Ela e a droga apreendida foram encaminhadas à Delegacia de Itapemirim. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas e aguarda retorno.