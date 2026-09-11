Infarto pode dar sinais além da dor no peito: conheça os sintomas que exigem atenção

Apesar de menos conhecida, a dificuldade para respirar é um sintoma muito relatado durante o ataque cardíaco, inclusive em situações sem dor intensa. É descrita como um “aperto” ou uma sensação de sufocamento, como se não fosse possível encher os pulmões completamente. Pessoas mais jovens e mulheres podem sentir mais falta de ar do que dor intensa. O desconforto pode vir acompanhado de ansiedade ou sensação de morte iminente.