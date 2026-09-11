Mendonça rebate Moraes e nega liberação seletiva de dados do caso Master

"A partir de uma análise prudente e responsável, considerando a existência de investigações em andamento e a necessidade de zelar pela preservação de dados pessoais das pessoas investigadas – tais como aqueles contidos em procedimentos exclusivamente destinados à quebra e consequente recepção de dados bancários e fiscais de mais de uma inúmeras pessoas físicas e jurídicas –, jamais se poderia publicizar a totalidade dos procedimentos contidos ou relacionados à PET 15.556", rebateu Mendonça no despacho publicado nesta sexta-feira (11).