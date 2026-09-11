Sopa também pode ser rica em proteínas: veja 3 receitas cremosas para o jantar

Ideal para quem busca uma refeição saborosa, prática e nutritiva no fim do dia, a sopa é um clássico do jantar. Para tornar essa opção ainda mais completa e equilibrada, adicionar ingredientes ricos em proteínas, como grão-de-bico, frango e edamame, garante saciedade prolongada e auxilia na manutenção da massa muscular. Tudo isso de forma prática para facilitar a rotina. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de sopas cremosas e ricas em proteínas para você incluir no seu cardápio. Confira: