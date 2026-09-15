Mesmo na TV e filho de famosos, ator de ‘Malhação’ trabalha em loja "para não passar fome"

A carreira de ator nem sempre garante estabilidade financeira, mesmo para quem já passou por produções conhecidas da televisão. É o caso de Caian Zattar, que atualmente está no elenco da série Alucinação, do Canal Brasil, mas também trabalha como atendente em uma loja no Centro do Rio de Janeiro.





Conhecido por ter participado de Malhação e Elas por Elas, Caian explicou que mantém o emprego no comércio como uma forma de assegurar o pagamento das despesas nos períodos em que não está gravando. A rotina é ajustada de acordo com os trabalhos na televisão, já que a equipe da loja sabe que ele pode precisar se ausentar para atuar.





A escolha, segundo o ator, também é consequência de uma visão realista sobre a profissão. Filho dos atores Adriana Zattar e Licurgo Spinola, ele acompanhou desde cedo as oscilações financeiras vividas pelos pais e afirma que nunca enxergou a carreira artística de maneira idealizada.