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Mesmo na TV e filho de famosos, ator de ‘Malhação’ trabalha em loja "para não passar fome"

Caian Zattar, filho de Adriana Zattar e Licurgo Spinola, concilia trabalhos como ator com emprego no comércio e fala sobre os altos e baixos da carreira artística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 13:17

Caian Zattar fez "Malhação"
Caian Zattar fez "Malhação" Divulgação/TV Globo

A carreira de ator nem sempre garante estabilidade financeira, mesmo para quem já passou por produções conhecidas da televisão. É o caso de Caian Zattar, que atualmente está no elenco da série Alucinação, do Canal Brasil, mas também trabalha como atendente em uma loja no Centro do Rio de Janeiro.


Conhecido por ter participado de Malhação e Elas por Elas, Caian explicou que mantém o emprego no comércio como uma forma de assegurar o pagamento das despesas nos períodos em que não está gravando. A rotina é ajustada de acordo com os trabalhos na televisão, já que a equipe da loja sabe que ele pode precisar se ausentar para atuar.


A escolha, segundo o ator, também é consequência de uma visão realista sobre a profissão. Filho dos atores Adriana Zattar e Licurgo Spinola, ele acompanhou desde cedo as oscilações financeiras vividas pelos pais e afirma que nunca enxergou a carreira artística de maneira idealizada.

Preciso ter dinheiro para pagar as contas. (...) É um tapa-buraco para eu não ficar sem comer

afirmou Caian em entrevista ao jornal O Globo.

A relação do ator com o trabalho começou ainda na adolescência, em um momento de dificuldades financeiras da família. Ele contou que passou a trabalhar para ajudar nas despesas quando os pais não tinham condições de pagar sua escola. O primeiro caminho encontrado foi o mercado da moda, onde atuou como modelo por cerca de três anos.


Depois, Caian começou a participar de curtas-metragens e outros projetos audiovisuais até chegar à televisão. Em 2019, integrou o elenco da última temporada de Malhação, produção que teve as gravações interrompidas durante a pandemia.


Anos depois, voltou às novelas em Elas por Elas, exibida em 2023, interpretando Pedro. Agora, em Alucinação, assume um personagem que representa uma fase jovem de um dos nomes mais importantes da música brasileira: o cantor e compositor Belchior.


Mesmo com novos trabalhos no currículo, Caian mantém os pés no chão sobre a profissão que escolheu. Para ele, ter outra fonte de renda é uma maneira de atravessar os intervalos entre as produções sem abrir mão da carreira artística.

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