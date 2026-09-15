Motociclista de 24 anos morre em acidente em Guarapari

Um motociclista de 24 anos morreu em um acidente em Guarapari, na Grande Vitória, na manhã de segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na altura de Buenos Aires. O nome da vítima não foi divulgado.
A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Não há informações sobre se o piloto tombou sozinho ou se houve o envolvimento de outro veículo. Segundo a PM, nenhum outro foi encontrado no trecho no momento do atendimento.
O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi encaminhado pela perícia da Polícia Científica ao Instituto Médico-Legal de Vitória.