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Trânsito

Motociclista de 24 anos morre em acidente em Guarapari

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na altura de Buenos Aires. O nome da vítima não foi divulgado

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 12:40

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 set 2026 às 12:40
Motociclista morre em Guarapari
Local de acidente fatal em Guarapari Leitor A Gazeta

Um motociclista de 24 anos morreu em um acidente em Guarapari, na Grande Vitória, na manhã de segunda-feira (14). Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada na altura de Buenos Aires. O nome da vítima não foi divulgado.


A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. Não há informações sobre se o piloto tombou sozinho ou se houve o envolvimento de outro veículo. Segundo a PM, nenhum outro foi encontrado no trecho no momento do atendimento.


O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo do motociclista foi encaminhado pela perícia da Polícia Científica ao Instituto Médico-Legal de Vitória.

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