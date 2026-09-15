Suspeito de tentar matar jovem e derrubar moto para impedir socorro é preso no ES

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de participar de uma tentativa de homicídio em que a vítima foi baleada e, durante a fuga, teve a motocicleta que usava para ser socorrida atingida propositalmente por um carro. Márcio Ruan dos Santos Alves foi localizado na manhã de segunda-feira (14), no bairro Salvador, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em maio de 2025, no distrito de Córrego Rodrigues. Um jovem de 23 anos foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. A investigação aponta que os tiros teriam sido efetuados por Márcio, com a participação de Rikelmy dos Reis Neves, de 23 anos.





Após ser baleada, a vítima foi colocada em uma motocicleta por um homem que tentava levá-la para receber atendimento. De acordo com a investigação, Márcio e Rikelmy seguiram os dois em um veículo e colidiram intencionalmente contra a motocicleta.





Com a batida, a vítima e o rapaz que tentava socorrê-la foram arremessados ao chão. Os suspeitos fugiram do local. As duas vítimas foram socorridas e sobreviveram.





De acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por um conflito entre traficantes da zona rural de Sooretama. Rikelmy já havia sido preso anteriormente por envolvimento no caso.





Márcio foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde ficará à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, ele e Rikelmy responderão por tentativa de homicídio. Márcio também é investigado por tráfico de drogas.