Roubo de carro e a sorveteria terminam com preso e baleado em Sooretama

Uma sequência de assaltos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, terminou com um homem de 30 anos preso e um adolescente de 16 anos baleado em Sooretama. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam com um terceiro suspeito, que conseguiu fugir e não foi localizado.





De acordo com a PM, o trio abordou um motorista que dirigia um Chevrolet Onix próximo a um supermercado, no bairro Araçá, em Linhares. Os suspeitos teriam tentado colocar a vítima no porta-malas e atirar contra ela, mas a arma não disparou. O motorista conseguiu escapar e acionou a polícia.





Na sequência, os criminosos foram até uma sorveteria no bairro BNH, onde teriam roubado R$ 51 do caixa. Depois, fugiram pela BR 101 em direção a Sooretama. Os policiais localizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento. Durante a perseguição, conforme o relato dos militares, um dos ocupantes teria apontado uma arma para a viatura, o que provocou uma troca de tiros.