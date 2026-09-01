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Perseguição

Roubo de carro e a sorveteria terminam com preso e baleado em Sooretama

Homem de 30 anos foi preso e adolescente de 16 anos ficou ferido após troca de tiros com a PM; terceiro suspeito fugiu

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 11:14

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

01 set 2026 às 11:14

Uma sequência de assaltos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, terminou com um homem de 30 anos preso e um adolescente de 16 anos baleado em Sooretama. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam com um terceiro suspeito, que conseguiu fugir e não foi localizado.


De acordo com a PM, o trio abordou um motorista que dirigia um Chevrolet Onix próximo a um supermercado, no bairro Araçá, em Linhares. Os suspeitos teriam tentado colocar a vítima no porta-malas e atirar contra ela, mas a arma não disparou. O motorista conseguiu escapar e acionou a polícia.


Na sequência, os criminosos foram até uma sorveteria no bairro BNH, onde teriam roubado R$ 51 do caixa. Depois, fugiram pela BR 101 em direção a Sooretama. Os policiais localizaram o veículo e iniciaram um acompanhamento. Durante a perseguição, conforme o relato dos militares, um dos ocupantes teria apontado uma arma para a viatura, o que provocou uma troca de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam com um terceiro suspeito, que não foi identificado e conseguiu fugir
Sequência de assaltos termina com suspeito preso e outro baleado em Sooretama Crédito: Divulgação 

Após o confronto, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram a pé. Dois deles correram em direção a uma área de mata às margens da BR-101 e foram encontrados deitados no chão. O adolescente havia sido atingido por um disparo e estava ferido. O terceiro suspeito fugiu em direção a Linhares, também pelas margens da rodovia, e não foi localizado.


Dentro do veículo, os policiais apreenderam dois revólveres calibre .32, um simulacro de pistola, quatro celulares e R$ 50. Segundo a PM, três dos celulares pertenciam a vítimas de outros roubos a estabelecimentos comerciais.


O adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para o Hospital Rio Doce. O estado de saúde dele é estável. O carro roubado foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).

Prisão

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem de 30 anos, identificado como Iago Santos da Cruz, foi autuado em flagrante por resistência à ação policial, roubo qualificado com emprego de arma de fogo, praticado por duas vezes, em continuidade delitiva, tentativa de roubo e latrocínio. Ele foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).


Já o adolescente, de 16 anos, foi autuado por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Segundo a Polícia Civil, ele será encaminhado a uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) assim que receber alta médica.

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Ele foi autuado por incêndio e pelo crime de adulteração, remarcação ou supressão do número de chassi, motor, placa ou qualquer outro sinal identificador de veículo ou de seus componentes, sem autorização legal.

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