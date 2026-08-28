Preso por incendiar viatura em Linhares fez outro ataque em abril: "revolta pessoal"

O jovem de 25 anos, identificado como Lecione Oliveira dos Santos, preso na quinta-feira (27) suspeito de incendiar uma viatura da Polícia Militar em Linhares, no Norte do Espírito Santo, também é investigado por outro ataque contra um veículo da corporação, ocorrido em abril. Segundo a Polícia Civil, ele confessou os dois crimes e afirmou que agiu por causa de uma revolta pessoal e que queria atingir o Estado.
O primeiro incêndio aconteceu em abril, no bairro José Rodrigues Maciel. Na ocasião, uma viatura que estava estacionada em uma rua atrás do batalhão da PM foi tomada pelas chamas. Ninguém ficou ferido.
O segundo ataque ocorreu na última sexta-feira (21), no mesmo local do primeiro incêndio, e foi registrado por câmeras de segurança. Lecione chegou de moto, com uma mochila, estacionou perto da viatura e fez uma dancinha antes de retirar o objeto.
Em seguida, ele mexeu na mochila e a colocou sobre o capô do veículo. Poucos segundos depois de deixar o local, a mochila explodiu e as chamas se espalharam pela viatura. Veja o vídeo abaixo.
No segundo ataque, o fogo também atingiu uma picape Fiat Toro que estava estacionada atrás da viatura. O veículo da PM ficou destruído, e parte da picape foi danificada pelas chamas.
Segundo a Polícia Civil, Lecione foi encontrado em casa, no bairro Santa Cruz. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos drogas, um colete à prova de balas, câmeras de segurança e rádios comunicadores.
A motocicleta utilizada no segundo ataque também foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran.
Em nota, a Polícia Civil informou que o jovem foi autuado por incêndio e pelo crime de adulteração, remarcação ou supressão do número de chassi, motor, placa ou qualquer outro sinal identificador de veículo ou de seus componentes, sem autorização legal.
Ainda de acordo com a corporação, Lecione confessou os dois ataques e disse que tinha uma revolta pessoal e queria atingir o Estado. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias dos crimes.