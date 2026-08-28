Preso por incendiar viatura em Linhares fez outro ataque em abril: "revolta pessoal"

O jovem de 25 anos, identificado como Lecione Oliveira dos Santos, preso na quinta-feira (27) suspeito de incendiar uma viatura da Polícia Militar em Linhares, no Norte do Espírito Santo, também é investigado por outro ataque contra um veículo da corporação, ocorrido em abril. Segundo a Polícia Civil, ele confessou os dois crimes e afirmou que agiu por causa de uma revolta pessoal e que queria atingir o Estado.





O primeiro incêndio aconteceu em abril, no bairro José Rodrigues Maciel. Na ocasião, uma viatura que estava estacionada em uma rua atrás do batalhão da PM foi tomada pelas chamas. Ninguém ficou ferido.