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Vídeo mostra ação

Preso jovem que fez dancinha antes de provocar explosão em viatura da PM em Linhares

Lecione Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi preso nesta quinta-feira (27), suspeito de deixar uma mochila sobre o capô de uma viatura e provocar a explosão

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 09:52

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

28 ago 2026 às 09:52

Um jovem identificado como Lecione Oliveira dos Santos, de 25 anos, foi preso na quinta-feira (27), suspeito de deixar uma mochila sobre uma viatura da Polícia Militar e provocar uma explosão em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu na madrugada da última sexta-feira (21), próximo ao batalhão da corporação, no bairro José Rodrigues Maciel.


A ação foi registrada por câmeras de segurança. Por volta das 3h, o suspeito chegou de moto e estacionou próximo à viatura. Ele desceu da motocicleta e chegou a fazer uma dancinha antes de retirar a mochila. Em seguida, mexeu no objeto e o colocou sobre o capô do veículo. Poucos segundos depois de fugir do local, a mochila explodiu e incendiou a viatura. Assista ao vídeo acima.


De acordo com a PM, uma picape Fiat Toro estava estacionada atrás da viatura e também foi atingida pelas chamas. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Na manhã do mesmo dia, a viatura foi encontrada completamente destruída e carbonizada.

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros
Incêndio aconteceu próximo ao batalhão da PM, no bairro José Rodrigues Maciel, e atingiu ainda uma Fiat Toro Crédito: Jota Jr

Segundo a Polícia Civil, Lecione foi encontrado dentro de casa, no bairro Santa Cruz. No imóvel, foram localizadas as roupas que teriam sido usadas pelo suspeito no dia do crime.


Durante a ação, também foram apreendidos drogas, um colete à prova de balas, câmeras de segurança e rádios comunicadores. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran|ES.


De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. O jovem foi encaminhado à Delegacia de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Lecione e deixa esté espaço aberto para uma manifestação.
A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado do Detran/ES
Polícia apreendeu drogas, colete à prova de balas, câmeras de segurança e rádios comunicadores Crédito: Divulgação | PCES

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O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre como o incêndio começou.

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