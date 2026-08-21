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Fogo

Viatura da PM é destruída por incêndio perto de batalhão em Linhares; vídeo

Publicado em

21 ago 2026 às 09:36

Uma viatura da Polícia Militar foi destruída por um incêndio durante a madrugada desta sexta-feira (21), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com informações da corporação, o fogo aconteceu próximo ao batalhão, localizado no bairro José Rodrigues Maciel. As chamas também atingiram parte de uma Fiat Toro que estava estacionada atrás da viatura.


Vídeos registrados por leitores de A Gazeta mostram o veículo tomado pelas chamas (assista acima). O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Até o momento, não há informações sobre como o incêndio começou. Uma equipe de perícia foi acionada para identificar as possíveis causas.


A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo mostra acidente

Ciclista morre atropelado por carro ao atravessar avenida em Castelo

Publicado em 21/08/2026 às 09:13

Um ciclista, identificado como João Francisco da Costa, de 40 anos, morreu na noite de quinta-feira (20) após ser atropelado por um carro na Avenida João Venturim Filho, no bairro Cava Roxa, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima atravessava a via empurrando a bicicleta quando foi atingida por um Volkswagen Gol.


Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do atropelamento. De acordo com a PM, o motorista realatou que tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente. Ele permaneceu no local e foi submetido ao teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica. 


O condutor foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para prestar esclarecimentos sobre o acidente. O veículo envolvido foi submetido à perícia técnica no local. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para fornecer mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Atendimento 24h

Lâmpada apagada? Veja o novo 0800 da iluminação pública de Vila Velha

Publicado em 21/08/2026 às 07:41
Iluminação Pública Vila Velha
Iluminação Pública de Vila Velha Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Os moradores de Vila Velha que desejam solicitar manutenção e outros serviços relacionados à iluminação pública contam com um novo número gratuito para as ligações. O canal pode ser utilizado para comunicar problemas como lâmpadas apagadas, acesas durante o dia ou com oscilação.


O atendimento acontece pelo número 0800 620 0000, com funcionamento 24h, durante toda a semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 


O secretário de Serviços Urbanos, San Clever Coutinho, esclareceu que, durante a ligação, o morador deve informar a ocorrência e os dados que permitem à equipe localizar o ponto de iluminação. "A orientação é ter em mãos o número do poste, identificado pela sigla IPVV. A numeração permite localizar o equipamento indicado no chamado. Caso o morador tenha dificuldade para encontrar o código, o atendimento também pode registrar a solicitação a partir do endereço e de um ponto de referência próximo."


Após o registro, a empresa responsável pelo serviço de iluminação pública é acionada para verificar a ocorrência e executar o atendimento necessário. O morador deve solicitar o número do protocolo e guardá-lo para acompanhar o chamado.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Prêmio principal acumulou

Aposta feita em Baixo Guandu leva R$ 33 mil na quina da Mega-Sena

Publicado em 21/08/2026 às 05:51

Uma aposta feita em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, fez a quina da Mega-Sena em sorteio realizado na noite de quinta (20) e vai receber R$ 33.112,49. O prêmio principal, de R$ 49.2 milhões, acumulou para R$ 58 milhões.


Os números sorteados foram: 04 - 18 - 22 - 26 - 31 - 58. 


A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser realizada também pela internet, até as 20h. A Mega tem três sorteios semanais: às terças, quintas e domingos.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Sul do ES

Homem sofre queimaduras em 45% do corpo durante incêndio em Iconha

Publicado em 20/08/2026 às 19:28
Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para transferência da vítima
Helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para transferência da vítima Redes sociais

Um homem sofreu queimaduras em 45% do corpo após ser atingido pelo fogo enquanto tentava controlar um incêndio em uma plantação, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (20). Segundo as informações repassadas pelo município, a vítima chegou consciente ao hospital da cidade, mas apresentava queimaduras no rosto, nos membros superiores e na região do quadril, além de ter inalado fumaça.


As queimaduras foram classificadas como de segundo grau. A equipe médica estabilizou o paciente e realizou a intubação. Após o atendimento inicial, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e o homem foi transferido de helicóptero pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) para outra unidade de saúde.


A reportagem procurou o Notaer para obter mais informações sobre o resgate e o destino do paciente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Caparaó

Fagulha de poste da rede elétrica pode ter provocado incêndio em Iúna

Publicado em 20/08/2026 às 19:00

Um incêndio atingiu uma área de vegetação de aproximadamente 40 mil metros quadrados na tarde desta quinta-feira (20), na entrada de Iúna, na Região do Caparaó capixaba. De acordo com a Defesa Civil Municipal, há suspeita de que as chamas tenham começado após uma fagulha se desprender de um poste da rede elétrica e atingir a vegetação seca. 


Com o tempo seco e os ventos fortes, o incêndio se alastrou rapidamente pelo terreno. Segundo infomações divulgadas pela prefeitura, uma densa cortina de fumaça se formou na região e pôde ser vista de diversos pontos do município. 


Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal foram acionadas e conseguiram controlar as chamas.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vídeo

Idoso é atropelado por moto ao atravessar rua em Colatina

Publicado em 20/08/2026 às 16:16

Um idoso de 63 anos foi atropelado por uma motocicleta ao atravessar uma rua em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (20). O acidente ocorreu na Rodovia Gether Lopes de Farias, no bairro Carlos Germano Nauman.


Segundo a Polícia Militar, a motociclista, de 45 anos, seguia no sentido Carlos Germano Naumann X São Silvano quando atingiu o pedestre. Uma câmera de segurança registrou o momento da colisão, em que tanto o pedestre quanto a motociclista caíram no chão. 


O idoso e a motociclista ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os dois foram encaminhados ao Hospital Estadual Silvio Avidos.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Padre Gabriel

Criança de 6 anos morre atropelada por ônibus em Cariacica

Publicado em 20/08/2026 às 15:10
Criança de 6 anos morre atropelada por ônibus em Cariacica
Criança de 6 anos morreu atropelada por ônibus em Cariacica Leitor A Gazeta

Uma criança de seis anos, identificada como Pablo Henrique Ferreira de Oliveira, morreu após ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (20). 


Segundo a repórter da TV Gazeta, Tarciane Vasconcelos, o ônibus trafegava por uma rua fora de sua rota pois a avenida principal estaria interditada para uma obra da EDP. A informação foi confirmada pela Ceturb-ES.


No momento do acidente, o motorista dava ré para liberar a passagem de um caminhão quando atingiu o menino, que estava de bicicleta. 


A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, encontrou a criança já sem vida. A mãe de Pablo contou aos policiais que o filho estava de bicicleta no momento do atropelamento.

Motorista diz que não percebeu atropelamento

Segundo a PM, o motorista se apresentou na sede da 4ª Companhia do 7º Batalhão e afirmou que, inicialmente, não percebeu que havia atropelado a criança. Cerca de um quilômetro depois do local do acidente, ele teria sido abordado por um motociclista, que o avisou sobre o ocorrido.


Ainda conforme o relato do condutor à polícia, após ser informado sobre o atropelamento, ele deixou o ônibus, subiu na motocicleta e começou a procurar socorro e uma viatura para comunicar o acidente. O motorista também afirmou que ligou para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), pelo telefone 190.


O condutor fez o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool, e foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.


Em nota encaminhada pelo GVBus, a empresa responsável pelo coletivo confirmou que o ônibus fazia uma manobra de marcha a ré no momento do atropelamento. Segundo a operadora, o menino estava em uma área de ponto cego do veículo e, por isso, fora do campo de visão do motorista durante a manobra.


A empresa afirmou que o condutor só percebeu que havia ocorrido o acidente após ser alertado por terceiros. A operadora lamentou a morte da criança, informou que presta apoio à família e afirmou que está colaborando com as autoridades na apuração do caso. A Ceturb-ES informou que a obra foi finalizada e os coletivos voltaram a fazer o itinerário original de viagem.


A Polícia Científica informou que o corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Ação interestadual

PF prende 2 em operação contra tráfico, armas e lavagem de dinheiro no ES e MG

Publicado em 20/08/2026 às 12:02

Duas pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro, realizada nesta quinta-feira (20), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e em Governador Valadares, em Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.


Segundo a PF, a operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuaria na aquisição e distribuição de drogas e armamentos, além da movimentação de recursos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.


Durante a ação, foram apreendidos celulares, mídias digitais, documentos de interesse para a investigação, veículos, joias, dinheiro e outros bens que poderão ser analisados para identificar a origem e a movimentação do patrimônio. De acordo com a corporação, o material também poderá ajudar a identificar outros possíveis envolvidos.


Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e associação criminosa, além de outros delitos que possam ser identificados durante as investigações. A reportagem de A Gazeta procurou a PF para saber onde os dois presos foram localizados e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Inusitado

Homem é preso após furtar caixa de transportar corpos do SML de Cachoeiro

Publicado em 20/08/2026 às 11:27

Um homem de 31 anos foi preso na noite de quarta-feira (19) após furtar uma caixa metálica utilizada para o transporte de corpos da Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Científica, o suspeito invadiu a antiga sede da instituição, no bairro Independência, e retirou o equipamento do imóvel.


De acordo com a Guarda Civil Municipal, denúncias sobre o furto levaram uma equipe a iniciar buscas com auxílio de imagens do videomonitoramento. O suspeito foi localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, já levando a caixa. Conforme a corporação, ele estava bastante alterado e exaltado no momento da abordagem.


Durante o trajeto até a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, o homem deu vários chutes no compartimento de segurança da viatura e danificou a estrutura interna. A caixa metálica foi recuperada e entregue a um perito oficial criminal.


O suspeito foi autuado em flagrante por furto qualificado e dano qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A Polícia Científica informou que vai reavaliar as estratégias de segurança adotadas na antiga sede da instituição.

Homem é detido furtando caixa metálica do transporte de cadáveres do SML
Homem é detido furtando caixa metálica do transporte de cadáveres do SML Redes sociais/ GCM Cachoeiro
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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Tentativa de homicídio

Homem é baleado e dirige 8 km até hospital para buscar socorro na Serra

Publicado em 20/08/2026 às 10:01
Rato é encontrado dentro de maternidade do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Divulgação Sesa / Leitor de A Gazeta

Um homem de 32 anos foi baleado com diversos disparos no bairro Conjunto Jacaraípe, na Serra, na noite de quarta-feira (20). Mesmo ferido, ele dirigiu cerca de 8 quilômetros até o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras, onde buscou atendimento.


Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima conversava com outro homem quando o indivíduo sacou uma arma e atirou diversas vezes. Após os disparos, o suspeito fugiu, e a vítima entrou no próprio carro e seguiu até o hospital. De acordo com informações repassadas pela equipe médica aos policiais, o homem apresentava múltiplas perfurações, mas não corria risco de vida.


O suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre as investigações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer

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