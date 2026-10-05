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Eleições 2026

Abstenção no ES é a maior dos últimos 24 anos em eleições gerais

Mais de 638 mil eleitores capixabas não compareceram às urnas neste domingo (4); índice é o maior em eleições gerais no Estado desde 2002

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 23:46

Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 

04 out 2026 às 23:46

O número de eleitores que não se apresentaram às urnas neste domingo (4) bateu recorde no Espírito Santo. A taxa de abstenção fechou em 21,39%, representando a maior marca em eleições gerais desde 2002, segundo dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 

Mais de 638 mil eleitores aptos optaram por não comparecer às urnas. Ou seja, pouco mais de um em cada cinco cidadãos com direito ao voto. O índice superou o patamar registrado nas eleições gerais de 2022, quando a abstenção havia ficado em 20,79%.


Do total de 2.987.584 eleitores aptos no Estado, 2.348.612 compareceram para escolher representantes para presidente da República, governo do Estado, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Além das ausências, o pleito registrou 319.565 votos brancos e 347.732 nulos. 


O comportamento do eleitor capixaba reflete uma tendência nacional. A abstenção no cenário nacional também ultrapassou a barreira dos 20% do eleitorado.


O TSE trata cada turno como votação separada, sendo possível votar no segundo turno caso não tenha comparecido no primeiro. Mas é preciso justificar cada ausência em separado; votar no segundo turno não cancela a falta do primeiro. O eleitor tem até 60 dias após cada pleito para enviar a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE. Confira o passo a passo.

*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Gisele Arantes

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