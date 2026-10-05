Abstenção no ES é a maior dos últimos 24 anos em eleições gerais

Mais de 638 mil eleitores aptos optaram por não comparecer às urnas. Ou seja, pouco mais de um em cada cinco cidadãos com direito ao voto. O índice superou o patamar registrado nas eleições gerais de 2022, quando a abstenção havia ficado em 20,79%.





Do total de 2.987.584 eleitores aptos no Estado, 2.348.612 compareceram para escolher representantes para presidente da República, governo do Estado, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Além das ausências, o pleito registrou 319.565 votos brancos e 347.732 nulos.





O comportamento do eleitor capixaba reflete uma tendência nacional. A abstenção no cenário nacional também ultrapassou a barreira dos 20% do eleitorado.





O TSE trata cada turno como votação separada, sendo possível votar no segundo turno caso não tenha comparecido no primeiro. Mas é preciso justificar cada ausência em separado; votar no segundo turno não cancela a falta do primeiro. O eleitor tem até 60 dias após cada pleito para enviar a justificativa pelo aplicativo e-Título ou pelo site do TSE. Confira o passo a passo.