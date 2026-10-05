Deputado federal eleito, Lucas Polese diz que vai priorizar segurança pública

Dizendo-se emocionado com a conquista e com o recorde histórico com 419.735 votos, Polese disse nem ser “merecedor disso tudo”, em entrevista cedida ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.





“Eu preciso agradecer todo esse povo e a Deus, acima de tudo, porque a gente nem é merecedor disso tudo”, afirmou. Em seguida, ressaltou ser uma pessoa comum. “Sou simples, da roça, ninguém especial, somente uma pessoa do interior, com uma indignação genuína, e que Deus plantou nas pessoas um carinho imenso com a gente.”