Deputado federal eleito, Lucas Polese diz que vai priorizar segurança pública

Com quase 420 mil votos, Lucas Polese (PL) é o deputado federal eleito mais votado na história do Espírito Santo.“Eu agradeço de coração, e nem tenho como mensurar todo o carinho que recebemos nos últimos dias”, disse ele, em declaração durante celebração em família, no município de Colatina, no Noroeste do Estado, após a divulgação do resultado das urnas, neste domingo (4).
Com a vitória, Polese deixará o posto de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Espírito Santo para assumir a cadeira na Câmara dos Deputados. Agora, promete lutar por reformas administrativas, com cortes de gastos públicos, na segurança pública, com atualização do Código Penal, e em defesa da propriedade privada. “Sempre pelo viés da direita.”
Ele reconhece que será necessário fortalecer o trabalho e estudar para chegar preparado a Brasília. “Tivemos uma experiência no Espírito Santo (como deputado estadual), e vamos conhecer um novo mundo, com um cenário nacional, e vamos com o intuito de fazer o melhor trabalho para a sociedade brasileira”, afirmou Lucas Polese.
Vou defender a segurança pública, a propriedade privada e a redução de burocracia. A gente quer desburocratizar o Brasil e trazer um ambiente de mercado mais competitivo
Lucas Polese, deputado federal eleito pelo PL
Dizendo-se emocionado com a conquista e com o recorde histórico com 419.735 votos, Polese disse nem ser “merecedor disso tudo”, em entrevista cedida ao repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.
“Eu preciso agradecer todo esse povo e a Deus, acima de tudo, porque a gente nem é merecedor disso tudo”, afirmou. Em seguida, ressaltou ser uma pessoa comum. “Sou simples, da roça, ninguém especial, somente uma pessoa do interior, com uma indignação genuína, e que Deus plantou nas pessoas um carinho imenso com a gente.”
Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta.