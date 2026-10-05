“Vamos combater a extrema-direita no ES”, diz Camila Valadão, deputada campeã de votos

“Estou emocionada com esse resultado, muito emocionada”, disse a deputada estadual reeleita Camila Valadão, em entrevista durante a live Eleições no ES 2026, do site A Gazeta e da rádio CBN Vitória, neste domingo (4). A parlamentar destacou que se compromete, no segundo turno, em lutar pela reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e em "combater a extrema-direita no Espírito Santo".





Com mais de 61.501 votos, Camila bateu o próprio recorde, de 2022, sendo pela segunda vez a deputada com o maior número de votos da história do Estado. “Este é um avanço muito importante e significativo”, pontuou.