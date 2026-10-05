3º mais votado para governo do ES, Helder vai “trabalhar para reeleger Lula”

Escolhido por 323.483 eleitores, Helder Salomão (PT) foi o terceiro candidato mais votado para governador do Espírito Santo no primeiro turno das eleições de 2026. Segundo o petista, o plano, agora, é trabalhar pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai para o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) no dia 25 de outubro.





“Já estamos nos preparando para mobilizar e pensar as estratégias para a reeleição do Lula. Amanhã mesmo já embarco para uma reunião com o presidente Lula, junto de outras pessoas, para conversarmos sobre as estratégias que vamos adotar”, declarou Helder após o fim da apuração das urnas no Espírito Santo.





Ele acumulou 15,32% dos votos para governador. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.





“Claro que eu queria ter ido para o segundo turno, mas recebi esse resultado com muita serenidade e tranquilidade. Fui candidato a governador enfrentando adversários com campanhas caras, com o uso da máquina pública pelo estado afora… Tentaram desconstruir minha candidatura com a tese do voto útil, e, ainda assim, mais de 15% dos eleitores capixabas confiaram o voto em mim. Então, estou muito feliz.”





Salomão agradeceu “a Deus e ao povo” pelo resultado nas urnas, destacando que fez uma campanha leve, propositiva e criativa. “Recebo o resultado com muita tranquilidade, tendo a certeza de que fizemos tudo que podíamos fazer, com ética e diálogo.”





Questionado sobre qual candidato pretende apoiar no segundo turno, Helder informou não ter nada a dizer no momento.





“Fui candidato pela Federação Brasil da Esperança, então, antes, conversaremos com os dirigentes desses partidos… Após esses diálogos vamos definir e anunciar qual será o nosso posicionamento no Espírito Santo. Não acho justo que eu, que represento um projeto coletivo, agora me manifeste individualmente.”