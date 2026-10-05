AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2026

3º mais votado para governo do ES, Helder vai “trabalhar para reeleger Lula”

Helder Salomão (PT) acumulou 15,32% dos votos para governador no Espírito Santo. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 21:49

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 out 2026 às 21:49
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica
Helder Salomão votou na manhã deste domingo (4) em Cariacica Analu Fagundes

Escolhido por 323.483 eleitores, Helder Salomão (PT) foi o terceiro candidato mais votado para governador do Espírito Santo no primeiro turno das eleições de 2026. Segundo o petista, o plano, agora, é trabalhar pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vai para o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL) no dia 25 de outubro.


“Já estamos nos preparando para mobilizar e pensar as estratégias para a reeleição do Lula. Amanhã mesmo já embarco para uma reunião com o presidente Lula, junto de outras pessoas, para conversarmos sobre as estratégias que vamos adotar”, declarou Helder após o fim da apuração das urnas no Espírito Santo.


Ele acumulou 15,32% dos votos para governador. Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno.


“Claro que eu queria ter ido para o segundo turno, mas recebi esse resultado com muita serenidade e tranquilidade. Fui candidato a governador enfrentando adversários com campanhas caras, com o uso da máquina pública pelo estado afora… Tentaram desconstruir minha candidatura com a tese do voto útil, e, ainda assim, mais de 15% dos eleitores capixabas confiaram o voto em mim. Então, estou muito feliz.”


Salomão agradeceu “a Deus e ao povo” pelo resultado nas urnas, destacando que fez uma campanha leve, propositiva e criativa. “Recebo o resultado com muita tranquilidade, tendo a certeza de que fizemos tudo que podíamos fazer, com ética e diálogo.”


Questionado sobre qual candidato pretende apoiar no segundo turno, Helder informou não ter nada a dizer no momento.


“Fui candidato pela Federação Brasil da Esperança, então, antes, conversaremos com os dirigentes desses partidos… Após esses diálogos vamos definir e anunciar qual será o nosso posicionamento no Espírito Santo. Não acho justo que eu, que represento um projeto coletivo, agora me manifeste individualmente.”

Leia mais sobre as eleições no ES

Casagrande diz ser “sobrevivente” da polarização após ser eleito senador pelo ES

Pazolini espera ter Flávio Bolsonaro ao seu lado em campanha no 2º turno no ES

Pela 2ª vez, Camila Valadão é a mulher mais votada para a Assembleia do ES

Veja o perfil dos deputados federais eleitos no Espírito Santo

Lucas Polese é o deputado federal mais votado na história do ES

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Helder Salomão Eleicões 2026 Eleições PT Governo do ES Governo federal Luiz Inácio Lula da Silva Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sete dos 10 deputados federais eleitos pelo ES são novatos na Câmara; veja a lista
Imagem de destaque
Ricardo sobre resultado do 1º turno do ES e nova disputa: "Estado disposto a refletir"
Flávio Bolsonaro e Lula estão no segundo turno
O que o segundo turno divide, o resultado da eleição precisa unir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados