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Eleições 2026

Pazolini espera ter Flávio Bolsonaro ao seu lado em campanha no 2º turno no ES

Candidato ao governo do Estado comemorou ter alcançado mais de um milhão de votos no primeiro turno

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 21:25

Weber Caldas

Weber Caldas

Publicado em 

04 out 2026 às 21:25
Lorenzo Pazolini, candidato ao governo do Espírito Santo
Lorenzo Pazolini comemora votação alcançada no primeiro turno para o governo Carlos Alberto Silva

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) comemorou ter rompido a barreira de um milhão de votos no primeiro turno das eleições, em sua primeira candidatura ao governo do Espírito Santo. Com 49,6% dos votos válidos, ele vai disputar o segundo turno contra o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que teve 34%.


Para o segundo turno, cuja votação acontecerá no próximo dia 25, Pazolini admitiu conversar com representantes de diferentes partidos para se somarem a sua campanha. E espera contar, inclusive, com a participação do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, partido que integra sua coligação, durante a busca por mais votos no Espírito Santo.


"Vamos continuar conversando com todos. O fato de haver discordância, não exclui o diálogo. Não precisamos ser inimigos. Esperamos que Flávio esteja aqui, pessoalmente, nos apoiando nessa jornada. Ele deve marcar presença nos Estados que terão segundo turno, como é o caso do Espírito Santo", comentou o ex-prefeito. 


Entre os aliados, Pazolini também espera ter o apoio de Tarcísio de Freitas e Cleitinho, seus correligionários de Republicanos que foram eleitos governadores de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, neste domingo (4).


"Podemos ter um cinturão de governadores do Republicanos na Região Sudeste. Vamos buscar isso no Espírito Santo, com a ajuda do Tarcísio também. É um processo de aglutinação de forças e união", observou.


Com 1.048.633 votos no primeiro turno, Pazolini diz que manterá o mesmo ritmo no segundo, para ser eleito governador.


"Nossa estratégia permanece a mesma no segundo turno. Nossa campanha é de suor e emoção, em que abraçamos, ouvimos, dialogamos com a população. Estamos alegres e gratos aos eleitores. Para algué que participa da política há tão pouco tempo, ter mais de um milhão de votos para o governo é emocionante", disse.

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