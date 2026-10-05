Pazolini espera ter Flávio Bolsonaro ao seu lado em campanha no 2º turno no ES

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) comemorou ter rompido a barreira de um milhão de votos no primeiro turno das eleições, em sua primeira candidatura ao governo do Espírito Santo. Com 49,6% dos votos válidos, ele vai disputar o segundo turno contra o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que teve 34%.





Para o segundo turno, cuja votação acontecerá no próximo dia 25, Pazolini admitiu conversar com representantes de diferentes partidos para se somarem a sua campanha. E espera contar, inclusive, com a participação do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL, partido que integra sua coligação, durante a busca por mais votos no Espírito Santo.





"Vamos continuar conversando com todos. O fato de haver discordância, não exclui o diálogo. Não precisamos ser inimigos. Esperamos que Flávio esteja aqui, pessoalmente, nos apoiando nessa jornada. Ele deve marcar presença nos Estados que terão segundo turno, como é o caso do Espírito Santo", comentou o ex-prefeito.





Entre os aliados, Pazolini também espera ter o apoio de Tarcísio de Freitas e Cleitinho, seus correligionários de Republicanos que foram eleitos governadores de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, neste domingo (4).





"Podemos ter um cinturão de governadores do Republicanos na Região Sudeste. Vamos buscar isso no Espírito Santo, com a ajuda do Tarcísio também. É um processo de aglutinação de forças e união", observou.





Com 1.048.633 votos no primeiro turno, Pazolini diz que manterá o mesmo ritmo no segundo, para ser eleito governador.





"Nossa estratégia permanece a mesma no segundo turno. Nossa campanha é de suor e emoção, em que abraçamos, ouvimos, dialogamos com a população. Estamos alegres e gratos aos eleitores. Para algué que participa da política há tão pouco tempo, ter mais de um milhão de votos para o governo é emocionante", disse.