Lucas Polese é o deputado federal mais votado na história do ES

Lucas Polese (PL) foi o deputado federal que obteve o maior número de votos nas Eleições 2026 no Espírito Santo e alcançou um recorde histórico no Estado. Esta é a primeira vez que o candidato disputa uma vaga na Câmara dos Deputados.
Com 99,51% das urnas apuradas, Polese recebeu mais de 417 mil votos, quase três vezes mais que a segunda colocada, Jack Rocha (PT), que teve cerca de 141 mil. O resultado, até o momento, também supera em mais do que o dobro o recorde anterior, de Amaro Neto (PP), que obetve 181.813 votos em 2018
Esta é a segunda eleição disputada por Lucas Polese. Em 2022, aos 26 anos, ele foi eleito deputado estadual.
O parlamentar iniciou a trajetória política há cerca de 10 anos, com atuação em movimentos políticos e participação na liderança do Instituto Liberal do Espírito Santo (Iles).