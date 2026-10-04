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Apuração de votos

Eleição 2022 teve duas viradas na apuração presidencial, e Lula passou à frente de Bolsonaro às 20h02; lembre

Processo de apuração pode ser marcado por mudanças nas posições dos candidatos, a depender da região das urnas já computadas

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 18:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2026 às 18:57
O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram a corrida presidencial  Valter Campanato/Agência Brasil e Carlos Alberto Silva

A ansiedade entre eleitores de diferentes grupos ao longo da apuração é comum, mas o processo pode ser marcado por mudanças nas posições dos candidatos, a depender da região das urnas já computadas.


O primeiro turno das eleições de 2022, por exemplo, teve duas viradas. Lula abriu a contagem dos votos na frente, mas por poucos minutos. Manteve a liderança até as 17h13, quando foi ultrapassado por Jair Bolsonaro.


O então presidente chegou ao ápice da apuração às 18h09, quando alcançou 48,98% dos votos válidos.


A segunda virada, com Lula passando à frente, ocorreu às 20h02, com 70% das urnas apuradas. A partir desse momento, o petista passou a ampliar a diferença sobre Bolsonaro até o fim da apuração.


Lula registrou seu melhor desempenho no Nordeste, região onde a contagem costuma ocorrer mais tarde. O petista terminou o primeiro turno com 48,4% dos votos, contra 43,2% de Bolsonaro.

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