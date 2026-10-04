Eleição 2022 teve duas viradas na apuração presidencial, e Lula passou à frente de Bolsonaro às 20h02; lembre

A ansiedade entre eleitores de diferentes grupos ao longo da apuração é comum, mas o processo pode ser marcado por mudanças nas posições dos candidatos, a depender da região das urnas já computadas.





O primeiro turno das eleições de 2022, por exemplo, teve duas viradas. Lula abriu a contagem dos votos na frente, mas por poucos minutos. Manteve a liderança até as 17h13, quando foi ultrapassado por Jair Bolsonaro.





O então presidente chegou ao ápice da apuração às 18h09, quando alcançou 48,98% dos votos válidos.





A segunda virada, com Lula passando à frente, ocorreu às 20h02, com 70% das urnas apuradas. A partir desse momento, o petista passou a ampliar a diferença sobre Bolsonaro até o fim da apuração.





Lula registrou seu melhor desempenho no Nordeste, região onde a contagem costuma ocorrer mais tarde. O petista terminou o primeiro turno com 48,4% dos votos, contra 43,2% de Bolsonaro.