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Eleições 2026

Veja o perfil dos deputados federais eleitos no Espírito Santo

Sete partidos conseguiram eleger representantes para a Câmara dos Deputados

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 21:06

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

04 out 2026 às 21:06

O Espírito Santo já tem a lista dos 10 deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos, com Lucas Polese (PL) registrando mais de 418 mil votos. E sete partidos conseguiram eleger representantes, sendo que três deles terão dois integrantes na bancada federal.

Confira o perfil dos deputados federais eleitos no ES. Quem é quem na nova bancada
Bancada conta com novos nomes no Congresso
 Arte AG

Ao todo, 137 pessoas se candidataram à Deputado Federal, no Espírito Santo, nas Eleições 2026. Foram mais de 2,1 milhões de votos válidos registrados neste domingo (4). Entre os deputados federais eleitos, dois são do PL, dois do PT e dois do União. Já PSB, Republicanos, Podemos e PP conseguiram eleger um deputado, cada um.

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