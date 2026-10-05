Veja o perfil dos deputados federais eleitos no Espírito Santo

O Espírito Santo já tem a lista dos 10 deputados federais que vão representar o Estado na Câmara dos Deputados pelos próximos quatro anos, com Lucas Polese (PL) registrando mais de 418 mil votos. E sete partidos conseguiram eleger representantes, sendo que três deles terão dois integrantes na bancada federal.
Ao todo, 137 pessoas se candidataram à Deputado Federal, no Espírito Santo, nas Eleições 2026. Foram mais de 2,1 milhões de votos válidos registrados neste domingo (4). Entre os deputados federais eleitos, dois são do PL, dois do PT e dois do União. Já PSB, Republicanos, Podemos e PP conseguiram eleger um deputado, cada um.
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