Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Neste domingo (4/10), os 26 Estados e o Distrito Federal escolheram seus próximos governadores.
Essas são os Estados que elegeram os governadores em primeiro turno, segundo os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
- Goiás - Daniel Vilela (MDB)
Governador de Goiás desde março de 2026, após a saída de Ronaldo Caiado (PSD), Vilela foi eleito com quase 59% dos votos. Já havia disputado o governo de Goiás em 2018. Antes, foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual e vereador de Goiânia. É filho de Maguito Vilela, ex-governador e ex-senador por Goiás.
- Mato Grosso - Otaviano Pivetta (Republicanos)
Pivetta é governador de Mato Grosso desde março de 2026, após a renúncia de Mauro Mendes (União Brasil), de quem foi vice. Antes, foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos e deputado estadual. Foi reeleito com mais de 60% dos votos
- Mato Grosso do Sul (MS) - Eduardo Riedel (PP)
Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023, Riedel foi reeleito com mais de 67% dos votos. Antes de ser governador, ele foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.
- Paraíba (PB) - Lucas Ribeiro (PP)
O atual governador foi reeleito governador na Paraíba. Ribeiro foi eleito vice-governador em 2022 e assumiu o governo em abril de 2026, com a renúncia de João Azevêdo (PSB). Antes, foi vereador de Campina Grande, principal cidade do interior paraibano, entre 2017 e 2020, e vice-prefeito, entre 2021 e 2022. É filho da senadora Daniella Ribeiro (PP) e neto de Enivaldo Ribeiro, ex-prefeito de Campina Grande.
- Piauí - Rafael Fonteles (PT)
Governador do Piauí desde 2023, Fonteles foi reeleito com mais de 70% dos votos. Antes de ser governador, foi secretário estadual da Fazenda entre 2015 e 2022. É filho do ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT).
- Rio Grande do Sul - Zucco (PL)
Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul com quase 58% dos votos. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul desde 2023 e ex-deputado estadual, cargo que exerceu entre 2019 e 2023. Tenente-coronel da reserva do Exército, deixou a carreira militar em 2019 e foi líder da oposição na Câmara dos Deputados em 2025.
- Rondônia (RO) - Marcos Rogério (PL)
Senador por Rondônia desde 2019 e ex-deputado federal por dois mandatos, Marcos Rogério (PL) é o novo governador de Rondônia. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi vereador de Ji-Paraná. Trabalhou como radialista e jornalista antes de entrar na política.
- Roraima (RR) - Arthur Henrique (PL)
Ex-prefeito de Boa Vista, eleito em 2020 e reeleito em 2024, Arthur Henrique é o governador de Roraima. Renunciou à prefeitura da capital do Estado em abril de 2026. Foi o mais votado na eleição suplementar para governador, em junho, mas não foi proclamado eleito porque seu registro havia sido indeferido pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima), e os votos ficaram sob análise judicial.
- Santa Catarina - Jorginho Mello (PL)
Governador de Santa Catarina desde 2023, Jorginho foi reeleito com mais de 68% dos votos. Foi senador de 2019 a 2022. Antes, foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual por quatro mandatos, tendo presidido a Assembleia Legislativa. Também foi vereador de Herval d'Oeste no início da carreira política.
Os Estados que vão ao 2º Turno
- Tocantins - Professora Dorinha (União) x Vicentinho Júnior (PSDB)
Professora Dorinha (União), senadora pelo Tocantins desde 2023, aparecia na frente no primeiro turno, com 45% dos votos. Vicentinho Júnior, deputado federal pelo Tocantins desde 2015, tem 43%.
Esses Estados ainda não tiveram definição:
- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amapá (AP)
- Amazonas (AM)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Maranhão (MA)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)]
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- São Paulo (SP)
- Sergipe (SE)