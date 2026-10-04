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Quem são os governadores eleitos em 2026 e quais Estados terão 2º turno: veja os resultados

Mato Grosso do Sul foi o primeiro a definir seu governador, Eduardo Riedel, do PP

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 19:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 19:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: BBC

Neste domingo (4/10), os 26 Estados e o Distrito Federal escolheram seus próximos governadores.

Essas são os Estados que elegeram os governadores em primeiro turno, segundo os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

  • Goiás - Daniel Vilela (MDB)

Governador de Goiás desde março de 2026, após a saída de Ronaldo Caiado (PSD), Vilela foi eleito com quase 59% dos votos. Já havia disputado o governo de Goiás em 2018. Antes, foi vice-governador, deputado federal, deputado estadual e vereador de Goiânia. É filho de Maguito Vilela, ex-governador e ex-senador por Goiás.

  • Mato Grosso - Otaviano Pivetta (Republicanos)

Pivetta é governador de Mato Grosso desde março de 2026, após a renúncia de Mauro Mendes (União Brasil), de quem foi vice. Antes, foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos e deputado estadual. Foi reeleito com mais de 60% dos votos

  • Mato Grosso do Sul (MS) - Eduardo Riedel (PP)

Governador de Mato Grosso do Sul desde 2023, Riedel foi reeleito com mais de 67% dos votos. Antes de ser governador, ele foi secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica e, depois, de Infraestrutura no governo Reinaldo Azambuja. Foi eleito governador em 2022, em sua primeira disputa por um cargo eletivo.

Imagem BBC Brasil
Eduardo Riedel foi eleito governador do MS Crédito: Getty Images

  • Paraíba (PB) - Lucas Ribeiro (PP)

O atual governador foi reeleito governador na Paraíba. Ribeiro foi eleito vice-governador em 2022 e assumiu o governo em abril de 2026, com a renúncia de João Azevêdo (PSB). Antes, foi vereador de Campina Grande, principal cidade do interior paraibano, entre 2017 e 2020, e vice-prefeito, entre 2021 e 2022. É filho da senadora Daniella Ribeiro (PP) e neto de Enivaldo Ribeiro, ex-prefeito de Campina Grande.

Imagem BBC Brasil
Lucas Ribeiro seguirá como governador da Paraíba Crédito: Governo da PB

  • Piauí - Rafael Fonteles (PT)

Governador do Piauí desde 2023, Fonteles foi reeleito com mais de 70% dos votos. Antes de ser governador, foi secretário estadual da Fazenda entre 2015 e 2022. É filho do ex-deputado federal Nazareno Fonteles (PT).

Imagem BBC Brasil
Rafael Fonteles foi reeleito governador do Piauí Crédito: Getty Images

  • Rio Grande do Sul - Zucco (PL)

Luciano Zucco (PL) foi eleito governador do Rio Grande do Sul com quase 58% dos votos. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul desde 2023 e ex-deputado estadual, cargo que exerceu entre 2019 e 2023. Tenente-coronel da reserva do Exército, deixou a carreira militar em 2019 e foi líder da oposição na Câmara dos Deputados em 2025.

Imagem BBC Brasil
Zucco é eleito governador do RS Crédito: Câmara

  • Rondônia (RO) - Marcos Rogério (PL)

Senador por Rondônia desde 2019 e ex-deputado federal por dois mandatos, Marcos Rogério (PL) é o novo governador de Rondônia. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi vereador de Ji-Paraná. Trabalhou como radialista e jornalista antes de entrar na política.

  • Roraima (RR) - Arthur Henrique (PL)

Ex-prefeito de Boa Vista, eleito em 2020 e reeleito em 2024, Arthur Henrique é o governador de Roraima. Renunciou à prefeitura da capital do Estado em abril de 2026. Foi o mais votado na eleição suplementar para governador, em junho, mas não foi proclamado eleito porque seu registro havia sido indeferido pelo TRE-RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima), e os votos ficaram sob análise judicial.

  • Santa Catarina - Jorginho Mello (PL)

Governador de Santa Catarina desde 2023, Jorginho foi reeleito com mais de 68% dos votos. Foi senador de 2019 a 2022. Antes, foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual por quatro mandatos, tendo presidido a Assembleia Legislativa. Também foi vereador de Herval d'Oeste no início da carreira política.

Os Estados que vão ao 2º Turno

  • Tocantins - Professora Dorinha (União) x Vicentinho Júnior (PSDB)

Professora Dorinha (União), senadora pelo Tocantins desde 2023, aparecia na frente no primeiro turno, com 45% dos votos. Vicentinho Júnior, deputado federal pelo Tocantins desde 2015, tem 43%.

Esses Estados ainda não tiveram definição:

  • Acre (AC)
  • Alagoas (AL)
  • Amapá (AP)
  • Amazonas (AM)
  • Bahia (BA)
  • Ceará (CE)
  • Distrito Federal (DF)
  • Espírito Santo (ES)
  • Maranhão (MA)
  • Minas Gerais (MG)
  • Pará (PA)
  • Paraná (PR)
  • Pernambuco (PE)]
  • Rio de Janeiro (RJ)
  • Rio Grande do Norte (RN)
  • São Paulo (SP)
  • Sergipe (SE)

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