Pela 2ª vez, Camila Valadão é a mulher mais votada para a Assembleia do ES

Com 100% das urnas apuradas, Camila Valadão (PSOL) quebrou o próprio recorde e, pela segunda vez, é a mulher mais votada para ocupar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Reeleita na noite deste domingo (4), ela ficará mais quatro anos à frente do cargo.
A deputada comquistou 61.501 votos e superou o segundo colocado, Capitão Assumção (PL), também reeleito.
Em 2022, Camila entrou, pela primeira vez, para a história como a mulher com mais votos da Assembleia Legislativa. Naquele ano, a então vereadora de Vitória conquistou seu primeiro mandato no legislativo capixaba.
Assistente social e doutora em Política Social, Camila Valadão tem 42 anos. Esta foi sua sexta vez disputando uma eleição, sendo que seu primeiro pleito foi em 2014, quando foi a única mulher que se candidatou ao Palácio Anchieta. Naquele ano, foi derrotada por Paulo Hartung no primeiro turno.
Dois anos depois, candidatou-se à Câmara Municipal de Vitória. Camila foi a quinta mais bem votada, no entanto, a chapa dela não alcançou o coeficiente eleitoral. O mesmo aconteceu na eleição de 2018, desta vez, para a Ales.
Em 2020, foi eleita para o cargo de vereadora da Capital, com 5.625 votos, e foi a segunda mais votada, tornando-se a primeira mulher negra eleita em Vitória.
Dois anos depois, foi eleita para seu primeiro mandato de deputada estadual em 2022, tornando-se a mulher com a maior votação na história da Assembleia Legislativa, com 52.221 votos.
No atual biênio na Ales, preside a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e é membro efetivo dos colegiados de Assistência Social e de Proteção à Criança e ao Adolescente.
Antes de ingressar no poder público, Camila foi presidente do Conselho Regional de Serviço Social e integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos.