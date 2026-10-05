Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno da eleição para Presidência

Após uma campanha acirrada, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão para o segundo turno na corrida pela Presidência da República nas Eleições 2026. Com 99,72% das urnas apuradas, neste domingo (4), o parlamentar está com 47,09% dos votos válidos, e o petista, com 45,09%





Para que a disputa terminasse ainda em primeiro turno, seria necessário que um dos candidatos conquistasse mais de 50% dos votos. Como nenhum deles alcançou esse patamar, uma nova votação será realizada no próximo dia 25 de outubro.





Embora 13 candidatos tenham participado da corrida eleitoral para presidente, desde o início do processo o confronto mais evidente foi entre Lula e Flávio, como indicavam as pesquisas e, agora, com o resultado da votação.





Lula, que tem como vice Geraldo Alckmin (PSB), está numa chapa composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSol-Rede, PSB e PDT. Flávio participa da disputa com Alfredo Gaspar (PL) em uma chapa puro-sangue, isto é, com apenas um partido no apoio formal.