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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno da eleição para Presidência

O senador e o presidente foram os dois mais bem colocados na disputa para a Presidência da República

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 21:05

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 out 2026 às 21:05
Lula e Flávio Bolsonaro
 Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno AG

Após uma campanha acirrada, o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão para o segundo turno na corrida pela Presidência da República nas Eleições 2026. Com 99,72% das urnas apuradas, neste domingo (4), o parlamentar está com 47,09% dos votos válidos, e o petista, com 45,09%


Para que a disputa terminasse ainda em primeiro turno, seria necessário que um dos candidatos conquistasse mais de 50% dos votos. Como nenhum deles alcançou esse patamar, uma nova votação será realizada no próximo dia 25 de outubro. 


Embora 13 candidatos tenham participado da corrida eleitoral para presidente, desde o início do processo o confronto mais evidente foi entre Lula e Flávio, como indicavam as pesquisas e, agora, com o resultado da votação.


Lula, que tem como vice Geraldo Alckmin (PSB), está numa chapa composta pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), Federação PSol-Rede, PSB e PDT.  Flávio participa da disputa com Alfredo Gaspar (PL) em uma chapa puro-sangue, isto é, com apenas um partido no apoio formal. 

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