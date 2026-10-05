Casagrande diz ser “sobrevivente” da polarização após ser eleito senador pelo ES





Eleito senador do Espírito Santo no primeiro turno das eleições deste ano, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que sua eleição é sinônimo de "sobrevivência" em meio à polarização política e ideológica que o país enfrenta.





A afirmação do senador mais votado no Estado ocorreu em entrevista concedida à reportagem da Rede Gazeta, logo após a consolidação do resultado nas urnas, no início da noite deste domingo (4).





“Recebi o resultado com muita gratidão. É um resultado que nos proporciona a oportunidade de continuar trabalhando e colocando o Estado em primeiro lugar. Nós somos sobreviventes em um ambiente tão polarizado", disse Casagrande.





Ainda durante sua primeira entrevista oficial como senador eleito, Casagrande disse que seu mandato vai focar pautas que resultem em melhorias para o Espírito Santo e para o Brasil.





Também conforme o socialista, as diferenças políticas entre ele e futuros colegas de parlamento, entre eles o senador Magno Malta (PL), não vai interferir em seu trabalho no Senado.





"Tenho muita gratidão (pelo eleitorado) e vou trabalhar buscando sempre os interesses do Brasil e do Espírito Santo, apesar das diferenças entre mim e Magno", pontuou.





Sobre as pautas que pretende defender no Senado, Casagrande afirmou que deverão ser as mesmas defendidas durante sua campanha.





“A definição das pautas foi apresentada durante a campanha. Vamos trabalhar pela implantação de rodovias, pela logística do Estado, mas também em pautas nacionais, entre elas a PEC da Segurança Pública.”





Aos 65 anos, Casagrande saiu vitorioso do pleito com 995.361 votos, o equivalente a 24,70% dos votos válidos. A segunda cadeira no Senado ficou com Evair de Melo, eleito com 982.978 votos (24,39%).





É a segunda vez que Casagrande é eleito a uma cadeira no Senado, posto que ocupou de 2007 a 2010, antes de ser eleito governador pela primeira vez.





Na véspera da eleição, a pesquisa Quaest já apontava o candidato numericamente à frente dos concorrentes na disputa ao Senado. Seus suplentes são Marcelo Coelho (PP) e Pastor Marcelo Ferreira (PDT).





Evair de Melo e Casagrande vão representar o Espírito Santo até 2034 ao lado do atual senador Magno Malta (PL), que assumiu a vaga em 2022 e tem mandato até 2030.