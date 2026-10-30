Advogada do ES é obrigada pela Justiça a se retratar após incentivar demissão por voto

Para o MPT, a publicação viola uma série de direitos, como a liberdade de convicção política, o pluralismo político, a igualdade de oportunidades no emprego e a vedação a práticas discriminatórias.





O juiz do Trabalho Giovanni Antonio Diniz Guerra acolheu a ação e reforçou que resolução recente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aperfeiçoou a legislação ao proibir o assédio no ambiente de trabalho.





No entendimento do juiz, embora Roberta Bravim faça menção formal à ilicitude da dispensa discriminatória, a advogada desloca o foco de uma atitude reprovável juridicamente para uma orientação tática de ocultação de provas, aconselhando os empregadores a não deixar rastros e, assim, evitar processos.





"A utilização de enquete pública ao final (da postagem), associada ao contexto de inconformismo com o pleito eleitoral, evidencia, ao menos nesta fase de cognição sumária, estímulo velado e legitimação social de práticas discriminatórias voltadas a punir trabalhadores por suas convicções políticas", sustenta Giovanni Guerra.





Ainda na ação, o magistrado pontua que a liberdade de expressão e o livre exercício profissional da advocacia encontram salvaguarda constitucional, mas não constituem salvo-conduto para a instigação pública à prática de condutas ilícitas e violadoras de direitos fundamentais coletivos.





"O potencial lesivo de tais publicações, multiplicadas em ambiente digital por profissional com alcance público, gera risco imediato e concreto à higidez das relações de trabalho e à paz social, justificando a intervenção judicial preventiva", diz o juiz.





Giovanni Guerra estabeleceu multa diária de R$ 1 mil para cada determinação descumprida, mas Roberta Bravim já excluiu a postagem que motivou a ação e também publicou a retratação.





A advogada foi procurada por A Gazeta para comentar o assunto. Por mensagem, assegurou que não postou nada que estimulasse empregadores a dispensar empregados em razão de posicionamento político.