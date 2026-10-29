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Eleições 2026

Lista de boicote a comércio e profissionais por posição política chega a 15 cidades do ES

Os municípios por onde circulam as listagens são atualizados constantemente

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 20:52

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

29 out 2026 às 20:52

As listas de boicote a comércio e profissionais por serem "de esquerda" seguem circulando em aplicativos de mensagem e publicações em redes sociais. No Espírito Santo, essas listagens já alcançam comerciantes e trabalhadores de ao menos 15 municípios, segundo levantamento feito por A Gazeta, com base em informações apuradas e relatadas. 


São eles:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Baixo Guandu
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Cachoeiro de Itapemirim
  7. Castelo
  8. Colatina
  9. Domingos Martins
  10. Guaçuí
  11. Guarapari
  12. Rio Bananal
  13. Santa Maria de Jetibá
  14. Venda Nova do Imigrante
  15. Vitória

Nas listas, há todo tipo de profissional — advogados, psicólogos, esteticistas, manicure, tatuador — e estabelecimentos de ramos diferentes, como restaurantes, açougues, padarias e pousadas. Até igrejas e lideranças religiosas foram listadas por suposto posicionamento político. 
Print de mensagem em grupos que disseminam lista de boicote a profissionais e empresas com posiconamento político de esquerda
Print de mensagem em grupos que disseminam lista de boicote a profissionais e empresas com posiconamento político de esquerda Reprodução

Embora ainda não tenha confirmado seu nome na lista de Domingos Martins, uma profissional liberal do município revelou que, logo após o segundo turno e a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve contratos cancelados. Ela disse que uma das contratantes fez postagens sugerindo a dispensa de petistas. 


A profissional falou que nem tem perfil aberto nas redes sociais com postagens políticas, mas acredita que foi "marcada" em grupos como uma pessoa de esquerda por ser da comunidade LGBTQIAPN+. 


"É uma sensação de impotência e me sinto um pouco acuada, com medo. Não sei nem explicar. No nazismo, havia essas listas de boicote. A preocupação é não saber como isso vai evoluir, se vão ficar só nas listas, ou se vamos sofrer questões físicas nas ruas, se vão ficar apontando dedo e gritando quando a gente entrar nos lugares", desabafou. 


A criação e disseminação de listas de boicote pode resultar em ações de indenização por quem se sentir prejudicado e, em determinadas circunstâncias, também ser classificada como crime, conforme pontuado em reportagem de A Gazeta quando surgiram as primeiras listas, na eleição de Lula em 2022. 

Leia mais sobre Eleições: 

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