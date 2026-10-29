Lista de boicote a comércio e profissionais por posição política chega a 15 cidades do ES

Embora ainda não tenha confirmado seu nome na lista de Domingos Martins, uma profissional liberal do município revelou que, logo após o segundo turno e a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve contratos cancelados. Ela disse que uma das contratantes fez postagens sugerindo a dispensa de petistas.





A profissional falou que nem tem perfil aberto nas redes sociais com postagens políticas, mas acredita que foi "marcada" em grupos como uma pessoa de esquerda por ser da comunidade LGBTQIAPN+.





"É uma sensação de impotência e me sinto um pouco acuada, com medo. Não sei nem explicar. No nazismo, havia essas listas de boicote. A preocupação é não saber como isso vai evoluir, se vão ficar só nas listas, ou se vamos sofrer questões físicas nas ruas, se vão ficar apontando dedo e gritando quando a gente entrar nos lugares", desabafou.





A criação e disseminação de listas de boicote pode resultar em ações de indenização por quem se sentir prejudicado e, em determinadas circunstâncias, também ser classificada como crime, conforme pontuado em reportagem de A Gazeta quando surgiram as primeiras listas, na eleição de Lula em 2022.