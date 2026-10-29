Negros foram maioria entre os candidatos, mas não predominam entre os eleitos no ES

Mais da metade dos moradores do Espírito Santo (61%) se autodeclaram negros, grupo formado por pretos e pardos, segundo classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado é do Censo de 2022 da entidade.





Apesar disso, há disparidade na ocupação de espaços de liderança e poder. Nas Eleições 2026, que teve primeiro turno realizado no dia 4, pouco mais de 5% dos candidatos que se declararam negros tiveram sucesso nas urnas.





Dos 580 candidatos do Espírito Santo, 303 se declararam negros, mas apenas 17 deles se elegeram. Ou seja, somente 5,61% dos candidatos negros saíram vitoriosos no pleito no Estado. No primeiro turno, no geral, foram eleitos 42 candidatos.





Na disputa das 30 vagas para deputado estadual, 12 dos eleitos são negros.

Das 10 cadeiras para deputado federal, quatro ficaram com candidatos que se declaram desse grupo.

Das duas vagas para senador, uma foi conquistada por um negro.





Os números das disputas eleitorais mais recentes mostram que o índice vem aumentando desde as eleições gerais de 2014, ano em que se tornou obrigatório ao candidato declarar a cor ou raça. Mas a subida do indicador ainda é lenta e mensura a sub-representatividade dessa parcela da população.





Em 2022, foram 399 negros em busca de um mandato eletivo e apenas 19 foram bem-sucedidos, ou seja, 4,76%. Em 2018, foram 422 concorrentes e 16 ganharam, isto é, 3,79%. E em 2014, dos 350 que afirmaram ser pretos ou pardos, apenas 13 se elegeram, o equivalente a 3,71% do grupo.





Considerando apenas a representatividade de raça entre os eleitos no primeiro turno, os negros são 40,47%, enquanto eram 52% dos candidatos.