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Playoffs

Tritões recebe Macaé por vaga na final da Superliga D2 de futebol americano

Equipe capixaba enfrenta o rival neste sábado, às 14h, em Viana; semifinal coloca frente a frente times que dividiram vitórias na temporada regular

Publicado em 29 de Outubro de 2026 às 16:11

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

29 out 2026 às 16:11
Tritões, futebol americano
Tritões, futebol americano Alef Jordan /@jordan_rodriguesfotoesportiva

O Tritões FA entra em campo neste sábado (31) em busca de uma vaga na final da Conferência Norte da Superliga D2 de Futebol Americano. A equipe capixaba enfrenta o Macaé Oilers, às 14h, no Estádio Arlindo Villaschi, em Viana, pelas semifinais da competição nacional. O duelo marca mais um capítulo de um confronto equilibrado entre os times, que venceram um jogo cada na temporada regular.


No primeiro encontro, o Macaé levou a melhor por apenas um ponto, com vitória por 20 a 19. Na partida seguinte, o Tritões deu a resposta e venceu por 26 a 6, deixando o retrospecto da temporada empatado. Agora, quem vencer avança à decisão da conferência.


As duas equipes também chegam embaladas pelas vitórias na fase de Wildcard, que definiu os últimos classificados para as semifinais. O Tritões superou o Cruzeiro por 39 a 14, enquanto o Macaé venceu o Brasília Leões por 14 a 0. Na fase regular, o time capixaba marcou 45 pontos e sofreu 26, enquanto a equipe fluminense anotou 26 e sofreu 45.


Além do confronto em Viana, outras três partidas movimentam as semifinais neste fim de semana. No sábado, Mauá Vikings e Moura Lacerda Dragons se enfrentam em Mauá (SP), às 14h, em um duelo entre duas equipes invictas na fase regular. No domingo, Maringá Pyros e Arapongas Golden Phoenix jogam às 10h, em Maringá (PR), enquanto Erechim Coroados e Bears FA se enfrentam às 14h, em Erechim (RS).


Os vencedores avançam às finais das conferências Norte e Sul da Superliga D2. Entre os destaques da rodada estão as campanhas invictas de Mauá Vikings, Moura Lacerda Dragons e Erechim Coroados, além dos confrontos entre equipes que já trocaram vitórias ao longo da temporada.

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